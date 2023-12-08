Kaşınan gözü için hastaneye gitti, gerçeği öğrenince dehşete düştü! Doktorlar bile şaşkın, nadir görülüyor

8 Aralık 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:57

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doktorları dahi şaşkına uğratan olayda zavallı kadın her şeyden habersiz bir süredir göz kaşıntısından şikayet ediyordu. Bir kez gözünü kaşıdığında gözünden düşen solucanı gören kadın dehşete düştü ve gittiği hastanede kaşıntının asıl sebbei ortaya çıkınca kulaklarına inanamadı.

Çin'in Kunming kentindeki yerel bir hastaneye gelen kadın hasta şiakyetinin gözlerindeki kaşıntı olduğunu söyledi. Gözlerindeki karıncanlanma hissini gidermek için ovuşturma hareketi yaptığında ise bir parazit kurdunun düştü. Hastaneye giden kadın doktor tarafından muayene edildi ve gözbebekleri ile göz kapakları arasındaki boşlukta solucanların oldğu tespit edildi.

GÖZÜNDEN ONLARCA SOLUCAN ÇIKARILDI

Mirror'da yer alan habere göre doktorlar kadın hastanın sağ gözünden kırktan fazla, sol gözünden de ondan fazla canlı solucan çıkardı. Kadının gözlerinden toplamda 60'tan fazla canlı parazit alındı.

KEDİ VEYA KÖPEK SEVERKEN DİKKAT! BULAŞABİLİR

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Guan çok sayıda parazitin hastayı nadir görülen bir vaka haline getirerek parazitlerin Filarioidea türü yuvarlak kurtlardan oluştuğunu söyledi. Enfeksiyon genellikle sinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Ancak kadın , virüsü vücutlarında taşıyan köpek veya kedilerden kapmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.