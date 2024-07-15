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Kassam Tugayları İsrail'i kendi silahıyla vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kassam Tugayları İsrail&#039;i kendi silahıyla vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askerinin olduğu açıklandı.

ABD ve İsrail'in Gazze'de ateşkes planı bir kez daha boşa çıktı. Hamas her ne kadar anlaşmayı kabul etse de Netanyahu, saldırgan tavrından vazgeçmedi. Siyasi çıkarları uğruna Gazze'de katliamı sürdüren Netanyahu'ya ağır darbe Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan geldi. 

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'İ KENDİ SİLAHIYLA VURDU

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde bir İsrail tankını imha etti. Saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldü. 

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusundan kalma mühimmatları kullanarak bir tankı vurdukları belirtildi.

İSRAİL ÖLÜ VE YARALILAR İÇİN OLAY YERİNDE

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde hedef alınan İsrail ordusuna ait tankta bulunan askerlerin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, tankta ölen ve yaralanan İsrailli askerlerini taşımak için birçok askerin olay yerinde toplandığına dikkat çekildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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