Saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi! Batı Şeria'da eski İsrail askeri öldürüldü

Batı Şeria’da, seyir halindeki bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, bir İsrailli de yaralandı. Saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi. Ölen kişinin İsrail ordusunda görevli eski bir asker olduğu öğrenildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria’da, seyir halindeki bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, bir İsrailli de yaralandı. Saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.

BATI ŞERİA'DA SİLAHLI SALDIRI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesindeki Mehula Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu bir İsraillinin öldüğü, bir İsraillinin de yaralandığı belirtildi.

İki ayrı noktada iki saldırı düzenlendiğine işaret edilen haberde, birinin 90 numaralı otoyolda, diğerinin ise Tubas kentinin doğusundaki Rotem Yahudi yerleşim birimi yakınında gerçekleştiği vurgulandı.

İSRAİL ORDUSU: ESKİ BİR İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, saldırıda ölen kişinin daha önce Gazze'de görevli bir asker olduğunu açıkladı. İsrail gazeteleri ise, ölen İsraillinin 20'li yaşlarda Yonatan Deutsch olduğunu açıkladı. Yonatan Deutsch, Gazze'deki katliamda aktif rol oynayan Maglan birliğinden 2 hafta önce ayrılmıştı.

SALDIRIYI KASSAM TUGAYLARI ÜSTLENDİ

Kassam Tugayları, Batı Şeria'da bir araca düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yapılan açıklamada "Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bir işgalci İsrail askerini sıfır mesafeden öldürdük. Operasyonu gerçekleştiren mücahitlerimiz sağ salim karargahlarına geri döndü." denildi.