Galler Prensesi Kate Middleton öldü mü? Washington Post'tan imalı gönderme

Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra kayıplara karıştı. 2 aydır kameralar karşısına geçmeyen ve hiçbir yerde görüntülenmeyen Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İki ay sonra kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşan photoshoplu fotoğraf da iddiaları güçlendirdi. Öte yandan ABD merkesli Washington Post, durumu imalı bir karikatürle okuyucularına taşıdı.

Galler Prensesi Kate Middleton'un iki aydır hiçbir yerde görülmemesi, İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada merak konusu oldu.

Sosyal medyada Kate Middleton'un sırra kadem basması ile ilgili korkunç teoriler ve iddialar hızla yayılmaya başladı.

ABD merkesli ulusal Washington Post gazetesinin paylaştığı karikatürde kötü teorileri destekledi.

EN SON ARALIK AYINDA GÖRÜNTÜLENDİ

22 yıldır Galler Prensi William ile birlikte olan Middleton en son aralık ayında görüntülenmişti.

Galler Prensesi'nin, eşi tarafından ihanete uğradığı bu nedenle de sağlık sorunlarının yeniden nüks ettiği iddia edilirken, 14 gün hastanede kaldığı süre boyunca da kimsenin ziyaretine gelmediği, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinden de herhangi bir "geçmiş olsun" mesajı almadığı iddia edildi.

AVUKATLARI ENDİŞELİ

Kraliyet ailesi, prensesin planlı bir ameliyata girdiğini açıklarken, Kate Middleton'ın ekibinin ise her şeyden habersiz olduğu, çocuklarının da okula gitmedikleri öne sürüldü.

Öte yandan Kate Middleton'un avukatlarının da kendisine ulaşamadığı ve durumundan endişelendiği de iddialar arasında.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI PES DEDİRTTİ

Üzerinden oynanmı görüntülerin yayınlamasının da bu sebeple olduğu düşünülüyor. Üstelik fotoğrafla sadece oynanmadığı greenbox tekniğinin kullandılığı ortaya çıktı.

Galler Prensesi ile ilgili iddialar giderek büyürken, kraliyet ailesinin sessiliğe gömülmesi ise iddiaları güçlendirdi.

Washington Post gazetesi de gelişmelerin ardından yayınladığı karikatürle imamlı bir göndermede bulundu.

KARİKATÜRLÜ GÖNDERME

Karikatürde Prens William'ın, camdan görüntü vermek için Kate'in kuklasını oynattığı bir an tasvir edildi.