İsrail, Gazze’ye gönderilecek uluslararası güçte Türk askerinin olmaması için ayak diretiyor. 20 bin kişilik söz konusu güçte yer alacak Müslüman ülkeler “Türkiye’nin olmadığı yere asker göndermeyiz” diyerek rest çekti.

İsrail’in, Gazze’de konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türk askerinin bulunmasına karşı çıkması, barış planlarını çıkmaza soktu. Kaynaklar, Washington-İsrail hattında ABD’nin Türkiye’yi uluslararası görev gücüne dâhil etme konusunda ısrarcı davranması sebebiyle sıkıntı yaşandığını belirtti.

Plana dâhil olan diğer ülkelerin, Türkiye’nin katılımı kesinleşmeden Gazze’ye asker göndermeyi kabul etmediği kaydedildi. The Middle East Eye’a demeç veren kaynaklardan biri “Türkiye’nin katılımı olmadan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler asker göndermeye yanaşmıyor” diye konuştu. Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ise BM’de kabul edilen planın net bir çerçevesi bulunmadığı gerekçesiyle “şimdilik” görev gücüne katılmayacağını duyurmuştu.

Konuya yakın bir yetkili “Ankara yönetimi, Washington’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’nin rolü konusunda ikna etmesini bekliyor. Washington, Türk askerinin konuşlandırılması konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İKİ BİN TÜRK ASKERİ GİDEBİLİR

Söz konusu gücün üç tugaydan ve 15 bin askerden oluşması planlanıyor. Bu gücün 20 bin askere kadar artırılabileceği de gündemde. İsrail’in muhalefetine rağmen, Türkiye’nin en az iki bin personelden oluşan birlik göndermesi bekleniyor.

Öte yandan İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur, Kanal 14’te katıldığı canlı yayında Tel Aviv’deki Türkiye endişesini gözler önüne serdi. Yagur, ABD’nin yoğun baskısına rağmen Türk kuvvetlerinin Gazze’ye girişinin “mümkün olmadığını” savundu. Bunun sebebinin siyasi değil; teolojik olduğunu iddia eden Yagur “Bu bir ulusal çekişme değil. Türkiye’nin nüfuzu bölgede giderek artıyor. Suriye’deki varlıkları bile bizim için büyük bir sıkıntıyken buna neden Gazze’de izin verelim?” diye konuştu. İsrailli istihbaratçı, İsrail’in Gazze’ye bir barış gücü girmesi gerektiğinde Türkiye’den önce Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkelerini tercih edeceğini söyledi.

İsrail basınının ABD’li kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberlere göre, uluslararası görev gücü operasyonlarının ocak ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası