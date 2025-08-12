Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kavurucu sıcaklar İran'ı vurdu: 18 eyalette hayat duracak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle artan enerji tüketimini dengelemek amacıyla yarın 18 eyalette kamu kurumları tatil edilecek. Yezd, Huzistan, Mazenderan ve Hürmüzgan’ın da aralarında bulunduğu eyaletlerde uygulanacak karar kapsamında elektrik tasarrufu hedefleniyor. Başkent Tahran’da ise son günlerde aşırı tüketimi önlemek için farklı bölgelerde günlük 2 saatlik elektrik kesintileri yapılıyor.

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle yarın 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'daki Entekhab haber sitesi, 13 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı.

18 EYALETTE KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 13 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle:

"Yezd, Güney Horasan, Huzistan, Mazenderan, Simnan, Kum, Kürdistan, Hürmüzgan, Kirmanşah, Elborz, Merkezi, Gülistan, Kazvin, Kirman, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Zencan ve Hemedan."

İRAN'DAKİ ENERJİ TASARRUFU TEDBİRLERİ

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı. Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor. Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

