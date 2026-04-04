Avusturya’da meydana gelen çığ felaketinde Slovak uyruklu bir kayakçı hayatını kaybetti. Olay, ülkede bu sezon yaşanan çığ kaynaklı ölümlerin sayısını 31’e çıkardı.

Avusturya’nın Salzburg bölgesindeki Plattenspitze Dağı eteklerinde kayak yapan Slovak uyruklu 40 yaşındaki bir kişi, meydana gelen çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün meydana gelen olay sonrası arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle gece yarısı durdurulduğunu açıkladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve yeni çığ riskleri de ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

İKİ METRELİK KARIN ALTINDA BULUNDU

Bugün helikopter destekli olarak yeniden başlatılan çalışmalarda, kayakçının cansız bedeni yaklaşık iki metre karın altında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son verilere göre; yalnızca Avusturya’da bu sezon çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Alpleri genelinde ise 100’den fazla kişinin çığlar nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, artan risklere karşı kayakçılara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

