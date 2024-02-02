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    • Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
    - Güncelleme:
    Kenya&#039;da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
    Kenya, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, AFP

    Kenya'nın başkentinde gaz patlaması sonucu oluşan büyük yangında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 222 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Kenya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkentte yaşanan gaz patlaması sonucu oluşan yangında en az 2 kişinin öldüğü ve 222 kişinin yaralandığı belirtildi.

    EVLERDE YAKALANDILAR

    Hükümet sözcüsü Isaac Maigua Mwaura X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Nairobi'nin güneydoğusundaki Embakasi mahallesinde "gaz yüklü bir kamyonun patladığını ve geniş bir alana yayılan büyük bir ateş topunun tutuştuğunu" söyledi.

    Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

    "Yangın birçok küçük ve orta ölçekli işletme de dahil olmak üzere çok sayıda araca ve ticari mülke zarar verdi. Mahalledeki konutlar alev aldı, yangın gece geç saatlerde yaşandığı için çok sayıda kişi evindeydi."

    Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

    Hükümet sözcüsü, en az 2 kişinin öldüğünü ve 222 kişinin de hastanelere kaldırıldığını söyledi.

    Daha önce Kenya Kızıl Haçı yaklaşık 300 yaralı olduğunu bildirmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
    KenyaYangın
    Haberler > Dünya > Kenya'da devasa yangın: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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