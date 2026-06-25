Kenya'daki yurt faciasında yeni gelişme! Öğrenciler cinayetle yargılanacak
Kenya'da 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, olaya karıştığı belirlenen öğrencilerin her biri hakkında 16 ayrı cinayet suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.
- Kenya Savcılık Ofisi, 28 Mayıs'ta meydana gelen yangına ilişkin elde edilen deliller doğrultusunda şüpheli öğrenciler hakkında dava açılmasını uygun gördü.
- Hayatını kaybeden 16 öğrenci nedeniyle her şüpheliye 16 ayrı cinayet suçlaması yöneltilecek.
- Şüphelilerin yaşlarının 18'in altında olması nedeniyle dava açılacak öğrenci sayısı paylaşılmadı.
- Soruşturma kapsamında, çoğu kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 9 öğrenci polis gözetiminde tutuluyor.
- Kenya İçişleri ve Ulusal Yönetim Bakanı, güvenlik kamerası görüntülerinin yangının kasıtlı çıkarıldığını gösterdiğini belirtmişti.
- Yangın, Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda meydana gelmiş ve 16 öğrenci hayatını kaybederken 79 öğrenci yaralanmıştı.
Kenya'da 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir karar alındı.
Kenya Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada elde edilen delillerin incelendiği ve şüpheli öğrenciler hakkında dava açılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
HER ŞÜPHELİYE 16 AYRI CİNAYET SUÇLAMASI
Açıklamada, hayatını kaybeden 16 öğrenci nedeniyle her şüpheliye 16 ayrı cinayet suçlaması yöneltileceği ifade edildi. Şüphelilerin yaşlarının 18'in altında olması nedeniyle haklarında dava açılacak öğrenci sayısı paylaşılmadı.
Soruşturma kapsamında çoğunluğu kundaklama suçlamasıyla gözaltına alınan 9 öğrencinin polis gözetiminde tutulduğu bildirildi.
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'KASITLI' OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ
Kenya İçişleri ve Ulusal Yönetim Bakanı Kipchumba Murkomen, daha önce yaptığı açıklamada güvenlik kamerası görüntülerinin bazı öğrencilerin yangını kasıtlı olarak çıkardığını gösterdiğini belirtmişti.
Murkomen, Ceza Soruşturmaları Dairesi'nin tanık ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden toplanan adli deliller doğrultusunda soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etmişti.
NE OLMUŞTU?
Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda 28 Mayıs gecesi çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetmiş, 79 öğrenci ise yaralanmıştı. Olay, ülkede büyük üzüntü yaratmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.