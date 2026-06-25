İsrail basınında yayımlanan rapora göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Suriye ve İran cephelerinde yürütülen savaşların İsrail ekonomisine toplam maliyeti yaklaşık 205 milyar dolara ulaştı. Raporda, bunun ülke tarihinin en maliyetli askeri süreci olduğu vurgulandı.

İsrail basınında yayımlanan bir rapor, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşların ülke ekonomisinde oluşturduğu ağır tabloyu ortaya koydu. Rapora göre Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve İran cephelerinde yürütülen askeri operasyonların İsrail'e toplam maliyeti yaklaşık 700 milyar şekele, yani 205 milyar dolara ulaştı.

Times of Israel'in İbranice servisi Zman Yisrael'de yayımlanan analizde, çatışmaların kamu harcamaları, ekonomik kayıplar ve dış destekler üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Raporda, İsrail Merkez Bankası verilerine dayanılarak hükümetin doğrudan harcamalarının 405 milyar şekeli aştığı belirtildi. Bu tutarın büyük bölümünü savunma harcamaları oluştururken, tazminatlar, sivil harcamalar ve kamu borcu faiz giderleri de maliyet kalemleri arasında yer aldı.

ABD'YE SAĞLANAN DESTEK 26 MİLYAR DOLAR

Analizde, ABD'nin İsrail'e sağladığı silah, mühimmat ve askeri teçhizat desteğinin yaklaşık 26 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Rapora göre savaşların etkisi yalnızca kamu bütçesiyle sınırlı kalmadı. İsrail ekonomisinde Ekim 2023 ile 2025 sonu arasındaki üretim kaybının yaklaşık 177 milyar şekele ulaştığı, 2026 yılı gelişmeleriyle birlikte bu rakamın 200 milyar şekeli aşabileceği öngörüldü.

Hükümet harcamaları, ABD yardımları ve üretim kayıplarının birlikte hesaplanmasıyla toplam ekonomik yükün yaklaşık 700 milyar şekele ulaştığı kaydedildi.

VERGİ ARTIŞINA NEDEN OLDU

Raporda ayrıca artan savaş harcamalarının vergi artışlarına neden olduğu, hayat pahalılığını yükselttiği ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu vurgulandı.

Değerlendirmede, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların ekonomik açıdan İsrail tarihinin en maliyetli askeri süreci olduğu ve etkilerinin uzun yıllar hissedilmeye devam edeceği ifade edildi.

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