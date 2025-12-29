Kim Jong-Un dünyaya gözdağı verdi! Füzeler 170 dakika havada kaldı
Kuzey Kore, Kim Jong-Un’un denetiminde uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı yaptı. Füzeler Batı Denizi üzerinde 170 dakika uçtu.
Kuzey Kore yönetimi, Batı Denizi’nde uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdi.
Kim Jong-Un’un doğrudan denetiminde yapılan tatbikatta, fırlatılan seyir füzeleri hedefi vurmadan önce Kore’nin Batı Denizi üzerindeki yörüngede 170 dakika uçtu.
KİM JONG-UN: STRATEJİK KARŞI SALDIRI KABİLİYETİ GÜVENİLİR
Kim Jong-Un, tatbikatın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Elde edilen verilerin, Kuzey Kore’nin stratejik karşı saldırı kabiliyetinin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.
"BU BİR ÖZ SAVUNMA HAKKIDIR"
Kim Jong-Un, nükleer caydırıcılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. "Bu caydırıcılığın bileşenlerinin düzenli olarak test edilmesi, öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu biçimde kullanılmasıdır" sözleri açıklamada yer aldı.
NÜKLEER GÜÇ VURGUSU
Kuzey Kore lideri, hükümetin nükleer savaş gücünün sınırsız ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.