Kim Jong-un harekete geçti, sınırda inşaat başladı! Duvarlar dikiyor, zemin kazıyorlar...

Güney Kore medyası, Kuzey Kore ordusunun 'askerden arındırılmış bölge' olarak adlandırılan alanda duvarlar diktiğini, zemin kazdığını ve yollar inşa ettiğini iddia etti. Bu çalışmaların ne için yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore ile aralarında sınır olan 'askerden arındırılmış bölge'(DMZ) içerisinde açıklanamayan inşaat faaliyetleri yürütüyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre; askeri bir kaynak, "Kuzey Kore ordusu son zamanlarda Askeri Sınır Hattı (MDL) ile DMZ'deki Kuzey Sınır Hattı arasındaki bazı bölgelerde duvarlar dikiyor, zemin kazıyor ve yollar inşa ediyor" dedi.

Kaynak, bu faaliyetlerin MDL'nin kuzeyinde uzun bir duvar inşa etme niyetini mi yoksa sadece belirli noktalarda savunma yapıları mı inşa etme niyetini gösterdiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

20 ASKER SINIR ÇİZGİSİNİ GEÇMİŞTİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu haftanın başlarında yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin Koreleri birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.

Askeri gözlemciler, olayın Kuzey Kore'deki duvar inşaatıyla ilgili olabileceğini düşünüyor. Sınır saldırısı sırasında Kuzey Kore askerlerinin kazma ve kürek gibi iş aletleri taşıdığı belirtildi.

Bu sınır geçişinin, Pyongyang'ın son dönemdeki 'çöp balonu taşıma' kampanyasının tetiklediği sınır ötesi gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

MDL, 1950-1953 Kore Savaşı'nın barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona ermesinden bu yana iki Kore arasında tampon bölge görevi gören DMZ'yi yatay olarak ikiye bölüyor.