Bangladeş’te mart ayından bu yana etkisini sürdüren kızamık salgını can almaya devam ediyor. Sağlık yetkilileri, son 24 saatte 16 çocuğun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangladeş’te kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artıyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde kızamık belirtileri gösteren 16 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

15 MART'TAN BU YANA 528 ÖLÜM

Yetkililer, son ölümlerin tamamının 'şüpheli vaka' olarak değerlendirildiğini belirtirken, 15 Mart’tan bu yana kızamık olduğu doğrulanan ya da hastalık belirtileri taşıyan çocukların toplam can kaybının 528’e ulaştığını duyurdu.

Ülkede özellikle çocukları etkileyen salgın nedeniyle sağlık sistemi alarma geçti. Hükümet, 7 Nisan’da artan ölümlerin ardından ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatmıştı. Ancak vaka sayılarındaki yükselişin önüne henüz geçilemediği ifade ediliyor.

CİDDİ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, kızamığın yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunu ve özellikle aşısız çocuklarda ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Hastalık; zatürre, ensefalopati ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kızamık, aşıyla önlenebilir çocuk ölümlerinin en önemli nedenleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası