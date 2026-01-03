İsrail savaş uçaklarının KKTC üzerinde hava varlığı göstermeye çalıştığı ancak Türk Bayraktar TB2 SİHA’larının bölgedeki etkinliği nedeniyle bu girişimden vazgeçmek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

İsrail basını, KKTC üzerinden Türkiye’yi hedef alan yeni bir algı operasyonu başlattı.

Tel Aviv basının önde gelen gazetelerinden Maariv, İsrail savaş uçaklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası üzerinde uçtuğunu öne sürdü. İddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulama yapılmadı.

KKTC ÜZERİNDEN YENİ SKANDAL PLAN

Maariv’de yayımlanan haberde, İsrail jetlerinin Türkiye’yi kışkırtmak için stratejik arka bahçesi olarak görülen KKTC çevresinde düzenli uçuşlar yaptığı iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının KKTC üzerinde uçtuğuna dair iddialara ilişkin Türkiye, KKTC ya da uluslararası havacılık makamlarından herhangi bir resmi bildirim yapılmadı. Buna rağmen İsrail basınında iddialar tekrar tekrar servis edilerek kamuoyunda provokatif bir hava oluşturma çabasında.

İddialara göre İsrail Hava Kuvvetleri, Kıbrıs çevresinde hava varlığı göstererek Türkiye’nin Suriye’deki askeri hareket alanını sınırlamayı amaçlıyor.

Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini İsrail açısından bir risk olarak sunulduğı bilgisine yer verilen haberde, Türkiye’nin güneyinden Suriye’nin kuzeyine ve Kıbrıs’a uzanan bir kontrol hattı kurma hedefinin İsrail’de endişelere neden olduğu paylaşıldı. İsrail basını, Türkiye’nin hava ve deniz gücünü bölgesel dengeyi etkileyen bir unsur olarak gösterdi.

TÜRK SİHA’LARI İSRAİL’İ TEDİRGİN ETTİ

Türk Bayraktar TB2 SİHA’larının Kıbrıs’ın güneyindeki deniz sahasında gerçekleştirdiği uçuşlara da yer veren gazete, TB2’lerin bölgede uzun süreli ve planlı şekilde faaliyet yürüttüğü, İsrail’in hava ve izleme altyapısının bu uçuşları anbean takip etmek zorunda kaldığı aktardı. İsrail medyasında, bu faaliyetlerin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hava gücünü sahaya yansıttığı ve mevcut dengeleri zorladığı ifadeleri kullanıldı.

ÜÇLÜ ASKERİ İTTİFAK

Maariv’de yer alan bilgilere göre İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ABD himayesinde askeri iş birliği kuruldu. Bu iş birliğinin kara ve hava unsurlarını kapsayan ortak bir operasyonel yapı içerdiği ileri sürüldü.

İSRAİL MEDYASINDA TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

İsrail tarafının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz gücünden ve bölgedeki askeri hareketliliğinden rahatsızlık duyduğu satır aralarında yer aldı. İsrail basınında, Türkiye’nin deniz sahasındaki kontrol kabiliyetinin İsrail izleme ve denetleme sistemleri açısından baskı oluşturduğu ifadeleri dikkat çekti.

Haberlere göre Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği uçuşlarla deniz sahasındaki hakimiyetini ortaya koydu. Bu faaliyetlerin, İsrail’in gözetleme ve takip sistemlerine karşı bir meydan okuma niteliği taşıdığı İsrail basınında yer aldı.

