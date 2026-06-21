Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda gözler, suçla mücadeleyi seçim kampanyasının merkezine yerleştiren Abelardo de la Espriella’da. Seçilmesi halinde 10 mega hapishane inşa edeceğini açıklayan sağcı aday ile sosyal politikaları öne çıkaran Ivan Cepeda arasındaki yarış ülkenin geleceğini belirleyecek.

Kolombiya’da seçmenler bugün düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda son yılların en kritik tercihlerinden birini yaparak aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ile sol görüşlü Ivan Cepeda arasında oy kullanacak.

Seçimi kazanması hâlinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vadeden De la Espriella, 10 mega-hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek, yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti.

Kolombiya sandığa gidiyor: Seçim vaadi 10 mega hapishane inşa etmek

Seçim kampanyası boyunca birbirlerine “ağır” suçlamalar yönelten De la Espriella ile Cepeda, mafya bağlantılarından silahlı gruplarla işbirliğine ve oy satın alma iddialarına kadar birçok konuda karşı karşıya geldi.

İki aday da seçimi kazanmaları hâlinde birbirlerine taban tabana zıt politikalar izleyeceklerini ortaya koydu. “Kaplan” lakabıyla tanınan Espriella’ya “tam ve şartsız” destek veren Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası