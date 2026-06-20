ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında G7 Zirvesi'ndeki fotoğraf üzerinden başlayan polemik karşılıklı restleşmelerle sürüyor. 'İtalyanlar asla yalvarmaz' diyen Meloni'ye cevap veren Trump "Meloni, puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni hakkında sarf ettiği sözler uluslararası siyasette yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Trump İtalyan televizyonuna verdiği röportajda Meloni'nin G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için adeta yalvardığını öne sürdü.

Meloni'nin sözleri Trump'ı kızdırdı! "Teşekkürler almayayım"

Bu sözler Roma'da büyük tepkiyle karşılandı. Meloni iddiaları kesin bir dille reddetti. Trump'ın anlattığı hikayeyi tamamen uydurma olarak nitelendirdi ve Amerikan başkanını batının geleneksel müttefiklerine karşı saygısız davranmakta suçladı.

"İTALYANLAR YALVARMAZLAR"

Paylaştığı videoda Meloni "Bazı şeyler acil cevabı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece batının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" ifadelerini kullandı.

Meloni'nin sözleri Trump'ı kızdırdı! "Teşekkürler almayayım"

TRUMP: MELONİ İTALYA'DA POPÜLER DEĞİL

Meloni'nin açıklamasına Trump'tan cevap gecikmedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı esnasında benimle tekrar tekrar fotoğraf çektirmek istedi." ifadesine yer verdi.

Meloni'nin sözleri Trump'ı kızdırdı! "Teşekkürler almayayım"

Meloni'nin İtalya'da popülerlik seviyesinin düşük olduğunu savunan Trump, "Bunun nedeni de muhtemelen İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olan ABD'yi reddetmiş olmasıdır (Bu konuda NATO da aynısını yaptı)." görüşünü paylaştı.

Meloni'nin sözleri Trump'ı kızdırdı! "Teşekkürler almayayım"

"YENİDEN DOST OLMAK İSTİYOR"

Trump, ABD'nin İtalya'ya her yıl milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen Meloni'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'nın iniş pistleri ve havalimanlarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım!" ifadelerini kullandı.

Bir dönem birbirine yakın duran iki lider arasındaki ilişkiler son dönemde gerilmeye başlamıştı. Özellikle İran savaşı ve dış politika konularında yaşanan görüş ayrılıkları dikkat çekiyordu. Son fotoğraf tartışmasıysa gerilimi daha da artırdı. Trump'ın Papa 14. Leo hakkındaki eleştirileri de iplerin iyice gerilmesine neden olmuştu. Trump'ın sözleri diplomasi dünyasına yankı uyandırırken gözler şimdi Washington ve Roma arasında yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası