Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde, seçilmesi halinde 10 mega hapishane inşa edeceğini açıklamasıyla adından söz ettiren Espriella, göreve gelir gelmez önceliğinin ülkede güvenliği yeniden sağlamak olacağını söyledi.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı.

İKTİDARDAKİ PARTİYİ AZ BİR FARKLA GEÇTİ

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.

Kolombiyada seçimin galibi Trumpın adayı Espriella oldu! 10 mega hapishane sözü vermişti

Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği Espriella, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarına göre seçimi kazandı. Seçim sonuçlarını Kolombiya'nın Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimden zaferle çıktıklarını duyurdu. Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadesini kullandı.

Karayip kıyısındaki Barranquilla kentinde binlerce destekçisine seslenen Espriella, tüm Kolombiyalıların cumhurbaşkanı olacağını belirterek, zaferin tek bir kişiye ait olmadığını söyledi. Espriella, farklılıklara saygı duyacaklarını vurgulayarak, "Bu zafer bir kişiye, bir partiye ya da bir bölgeye ait değildir. Kolombiya'nın tamamına aittir. Bir halkın kendi kaderini, ulusal onurunu, cumhuriyeti ve umudunu geri kazanma iradesi zafer kazanmıştır." ifadesini kullandı.

"HALKIN İRADESİNİ YOK SAYANLARA İZİN VERMEYİN"

Destekçilerinden oylara sahip çıkmasını isteyen Espriella, şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda sizin de zaferinizdir; çünkü demokrasi, halk özgürce karar verdiğinde işler ve sizin de özgürlükleriniz korunacak, haklarınıza saygı duyulacak, görüşleriniz dinlenecektir. Farklı düşündüğünüz için asla korkmanıza gerek kalmayacak. Amacım, vaatlerle değil sonuçlarla güveninizi kazanmak olacaktır. Oylarınıza sahip çıkın ve halkın iradesini yok sayanlara izin vermeyin."

Espriella, görevi devralır devralmaz önceliğinin ülkede güvenliği sağlamak olacağını belirterek, güvenliği yeniden tesis etmeyi, yolsuzlukla mücadele etmeyi, umudu yeniden canlandırmayı ve mevcut krizin ardından sağlık sistemini iyileştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Abelardo de la Espriella

"BU VATAN HER HÜKÜMETTEN, HER İDEOLOJİDEN DAHA BÜYÜKTÜR"

Kolombiya'nın suçlular için cezasız kalmayacağını kaydeden Espriella, "Bu vatan her hükümetten, her ideolojiden daha büyüktür. Herkes için, herkesin olan ve herkes tarafından inşa edilen bir vatan olacak. Hiçbir suçlu Anayasa'nın ve yasaların üzerinde olmayacaktır. Suçlulara, insan kaçıranlara, halkın kaynaklarını çalan yolsuzlara bildiririm ki Kolombiya'nın yeniden bir hükümeti ve devleti vardır. Hepsi yasalar çerçevesinde amansızca takip edilecek ve işledikleri her suçun hesabını vereceklerdir." dedi.

CUMHURBAŞKANI PETRO SONUÇLARI TANIMADI

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise X'teki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

Kolombiyada seçimin galibi Trumpın adayı Espriella oldu! 10 mega hapishane sözü vermişti

TRUMP MEMNUN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kendisinin de destek verdiği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazanmasından memnun olduğunu belirtti. Trump, seçim sonuçlarına ilişkin, kendisinin de sağcı adaya destek verdiği belirtilen bir haberi alıntılayarak, "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

10 MEGA-HAPİSHANE SÖZÜ VERMİŞTİ

Ülkedeki seçimin galibi Abelardo de la Espriella, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, seçimi kazanması hâlinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vadetmiş, 10 mega-hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü vermişti.

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SON YILLARIN EN ÇEKİŞMELİ SEÇİMİ

Ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyan seçim, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak görülüyor. Seçimi resmi olarak kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Öte yandan sandığa katılımın yüzde 61,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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