İran’a düzenlenecek muhtemel ABD saldırısının bugün gerçekleşebileceği iddia edildi. Trump “Bölgeye çok sayıda gemi gönderiyoruz” derken danışmanı, “Mesele nükleer değil, bir rejim değişikliği” ifadesini kullandı.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim her geçen gün artarken ABD basını, Başkan Donald Trump’ın bugün İran’a saldırı emri vereceğini öne sürdü.

Trump’ın son açıklamalarında savaş gemileriyle sık sık tehdit ettiği İran’a herhangi bir müdahale yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Amerikan medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Dropsite News’in kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Trump, pazar günü (bugün) İran’a saldırı emri verecek. Haberde üst düzey ABD’li yetkililerin bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump’ın bu hafta sonunda Amerika’nın İran’a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdiği kaydedildi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran’a yönelik saldırıların bugünden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

Körfez’de gerilim zirvede! 'İran'a saldırılar bugün başlayacak' iddiası

İRAN LİDERLİĞİ VURULACAK

Katar merkezli El Cezire’nin de “son dakika” olarak duyurduğu haberde yer alan başka bir iddiaya göre Trump yönetimine Orta Doğu politikasında danışmanlık yapan eski bir istihbarat yetkilisi “meselenin artık nükleer ya da füze programı olmadığı, rejim değişikliği olduğu” yönünde bir değerlendirme yaptı. Buna göre, saldırı nükleer ve balistik füze tesisleri ile askerî hedeflerin yanı sıra İran liderliğine yönelik yapılacak. Washington’un “Bu saldırı sonuca ulaşırsa İranlılar yeniden sokağa çıkabilir ve böylece hükûmet devrilebilir” düşüncesinde olduğu aktarıldı. CENTCOM ise bu haber için yorum yapmayı reddetti.

CENTCOM’DAN TEHDİT

Öte yandan dünya petrol taşımacılığı açısından kritik geçitlerden Hürmüz Boğazı’nda hafta sonu yapılması planlanan İran tatbikatlarına ABD’den uyarı geldi. CENTCOM, tatbikat sırasında Devrim Muhafızları’nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması için çağrı yaptı. Başkan Trump da Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde İran’la ilgili gündemi değerlendirdi, “İran’a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Yaparsak iyi olur; yoksa neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler’e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu da tekrarladı. Donald Trump, “İran’a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?” sorusuna “Bunu sadece onlar biliyor” cevabını verdi.

Bu arada İran’ın güneyindeki Hürmüzgân eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinde sekiz katlı bir binada patlama meydana geldi. Dört kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtilen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.



