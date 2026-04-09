Kuveyt Ulusal Muhafızları, insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınan tesislerinde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Cadan, Ulusal Muhafızlar'a ait bir tesisin İHA ile hedef alındığını ve saldırı sonucu tesiste geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Cadan, Ulusal Muhafızlar'a bağlı ilgili birimlerin olayın ardından gerekli güvenlik ve saha önlemlerini derhal almaya başladığını ifade etti.

Körfeze geniş çaplı saldırı! Kuveyt ordusuna ait tesiste büyük hasar meydana geldi

İHA'LARA KARŞILIK VERİYORUZ

Kuveyt ordusu, ülkedeki bir dizi hayati tesisi hedef alan İHA saldırılarına karşı koyduklarını açıkladı.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimize ait hava savunma sistemleri, ülkenin hava sahasını ihlal ederek bir dizi hayati tesisi hedef alan İHA saldırılarına karşı koyuyor." ifadeleri yer

