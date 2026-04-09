ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülecek müzakerelere dair yaptığı açıklamada, Tahran yönetimine net mesaj verdi. Trump, "İran anlaşma yapmazsa bu son derece acı verici olur. İranlılar ezildi ve orduları yok. İran ile barış anlaşmasının yakında gerçekleşmesine dair iyimserim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan ile İsrail arasındaki sürece dikkat çeken Trump "Netanyahu ile konuştum, Lübnan'da meseleyi sakinlikle ele alacak" diye konuştu.

Trump, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" dedi.

Trump ve Hamaney'den peş peşe açıklamalar: Müzakere masası yolunda kırmızı çizgiler çekildi

HAMANEY: HAKKIMIZI ALACAĞIZ

Müzakerelere ilişkin açıklamada bulunan İran dini lideri Mücteba Hamaney "İran savaş istemiyor ama haklarından da vazgeçmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz" dedi.

Hamaney, "Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz" sözlerini kullandı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

