ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki tarihi bir mezarlığa yönelik saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 yaşındaki Jonathan Gerlach’ın evinde yapılan arama korkunç bulguları ortaya çıkardı. Yetkililer, zanlının evinin bodrum katında 100’den fazla insan kafatası ve çok sayıda kemik ele geçirildiğini açıkladı.

Korku filmlerini aratmayan olay, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı. Delaware Bölge Savcısı Tanner Rouse, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, dedektiflerin Gerlach’ın Ephrata’daki evinde karşılaştığı manzarayı 'korku filminden fırlamış gibi' sözleriyle tarif etti.

100’DEN FAZLA KAFATASI, BEBEKLERE AİT KEMİKLER…

Bodrumda bulunan kalıntılar arasında 100’ü aşkın kafatasının yanı sıra mumyalanmış el ve ayaklar, çürümekte olan iki insan bedeni ile bebeklere ait kemikler olduğu belirtildi. Bazı kemiklerin raflara yerleştirildiği, bazılarının ise tavandan asıldığı tespit edildi.

Gerlach, Philadelphia ile Yeadon arasındaki tarihi Mount Moriah Mezarlığı’ndan elinde bir çuvalla çıkarken polis tarafından yakalandı. Çuvalda, iki küçük çocuğa ait mumyalanmış ceset parçaları, üç kafatası ve kemikler bulundu. Zanlı, emniyette verdiği ilk ifadede, mezarlıktan yaklaşık 30 farklı kişiye ait kemikleri çaldığını kabul etti.

BAZILARI 200 YIL ÖNCESİNE AİT

Jonathan Gerlach hakkında hırsızlık, cesede saygısızlık, mezar tahrifatı ve izinsiz girme suçları da dahil olmak üzere toplam 574 ayrı suçlama yöneltildi.

Yetkililer, ele geçirilen kemiklerin bir bölümünün yaklaşık 200 yıl öncesine ait olduğunu, bazılarının ise üzerinde kalp pili bulunacak kadar yakın zamanda hayatını kaybeden kişilere ait olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmayı yürüten ekipler, Gerlach’ın topladığı kemikleri internet üzerinden satıp satmadığını ya da herhangi bir ritüel amaçla kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Ayrıca kalıntıların yalnızca Mount Moriah Mezarlığı’ndan değil, çevredeki diğer mezarlıklardan da çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zanlı, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

