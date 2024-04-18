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Kosova'nın kuzeyinde el bombalı saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kosova&#039;nın kuzeyinde el bombalı saldırı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan belediyesine bağlı Zerovnic köyündeki bir eve el bombası ile saldırı düzenlendi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, gece Zveçan belediyesine bağlı Zerovnic köyünde patlama meydana geldiğini belirtti.

Elshani, "Patlamanın bir evin bahçesine atılan el bombasından kaynaklandığı düşünülüyor. Küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İlgili polis birimleri olay yerine geldi ve incelemelerde bulunuyor." dedi.

DRAGAN MLADOVİC HEDEF ALINDI

Yerel basındaki haberlerde, saldırının, Kosovalı bazı önemli şirketlerin ürettiği malları bölgede dağıtmaya başlayan Kosovalı Sırp Dragan Mladovic’i hedef aldığı ifade edildi.

Mladovic, yerel basına dün gece saat 02.00 sularında evinin bahçesine el bombası atıldığını doğrularken, saldırıdaki hasara ilişkin, "Saat 06.00 sularında oğlumla evden çıktığımızda evin camlarının kırıldığını, kapılarının, cephesinin ve minibüsümün hasar gördüğünü gördüm." dedi.

"KOSOVALI ARNAVUTLAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIM İÇİN SALDIRI DÜZENLENDİ"

Kosovalı şirketler tarafından üretilen malları bölgede dağıtmaya bir ay önce başladıklarını belirten Mladovic, saldırının "Kosovalı Arnavutlar ile işbirliği yaptığı için" gerçekleştiğine inandığını söyledi.

Bölgede son dönemde birçok defa Kosovalı kurum ve şirketlerle işbirliği yapan Kosovalı Sırpları hedef alan patlama ve kundaklamalar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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