Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran’ın gece düzenlediği saldırılar nedeniyle Kuveyt’teki 2 İranlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme gerekçesiyle Kuveyt'teki askeri üsleri vurmasının ardından diplomatik ipler tamamen koptu.

Saldırıların hemen ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Maslahatgüzarını apar topar bakanlığa çağırarak resmi bir protesto notası verdi.

2 DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLİYOR

Kuveyt'teki 2 İranlı diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi ve kendilerine ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanındı.

Ayrıca Kuveyt'teki İran Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan personel sayısının ciddi oranda azaltılmasına da karar verildi.

Kuveyt'ten İran kararı! İpler tamamen kopuyor

HAVALİMANI VURULDU, YARALILAR VAR

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Abdullah es-Sened tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sivil noktaları vurdu.

Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef alan son saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Yaralılar arasında havalimanı çalışanları ve yolcular bulunuyor. Müdahale için aprona 25 ambulans sevk edilmişti.

Kuveyt'ten İran kararı! İpler tamamen kopuyor

Saldırılar sonucunda aralarında diplomatik misyon binalarının da yer aldığı bazı hayati önem taşıyan tesisler hasar gördü.

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