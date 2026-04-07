Kuzey Kore’nin, ABD/İsrail-İran savaşında "İran’a silah veya malzeme göndermediği" ve ABD ile diplomasi için alan oluşturmaya yönelik hazırlık yaptığı iddia edildi.

Yonhap ajansının Güney Koreli siyasetçiler ve istihbarat servisine dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'a silah veya malzeme yardımı göndermedi.

Haberde, istihbarat servisinin paylaştığı "Kuzey Kore, İran’a silah veya malzeme göndermedi" bilgisi aktarıldı.

İRAN'A TAZİYE VE TEBRİK MESAJI DA GÖNDERİLMEDİ

"Kuzey Kore'nin, İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldüğünde taziye mesajı göndermediği ve yeni lider sonrası da tebrik mesajı iletmediği" vurgulanan haberde, "Kuzey Kore’nin, ABD ile diplomasi için alan oluşturmaya yönelik hazırlıklar yapıyor gibi göründüğü" tahminine yer verildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, 13 Mart'ta bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve muhtemel görüşmeye dair "iyi bir şey" yorumunda bulunduğunu ifade etmişti.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 defa görüşmüştü.​​​​​​​

