Panama’daki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda yerel saatle 16.12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi

EKİPLER BÖLGEDE

Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

