Panama'da yakıt kamyonunda patlama! Ölü ve yaralılar var
Panama’daki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü'nün altında park halindeki bir yakıt kamyonunda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, köprü trafiğini olumsuz etkiledi ve can kaybı ile yaralılara neden oldu.
- Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda yerel saatle 16.12'de patlama meydana geldi.
- Patlama sonrasında çıkan yangın, 2 tanker kamyona daha sıçradı.
- Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Köprü geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
- Kazanın nedeni hakkında detaylı soruşturma başlatıldı.
Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda yerel saatle 16.12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi
EKİPLER BÖLGEDE
Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
