Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na ilk defa bir otomobille gidildi

19 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:04

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget, Electrek

Yaklaşık 9 ay süren bir yolculuk ile dünyada bir ilk gerçekleşti. İskoç bir çift, tamamen elektrikli Nissan Ariya araç modeliyle dünyanın iki kutup bölgesi arasında ilk otomobil yolculuğunu yaptı. 15 Aralık (Cuma) günü varış noktalarına uluşan çift, uydu bağlantısının kurulmasıyla bu haberi gecikmeli olarak duyurdu.

Yolculukta İzlandalı uzman Arctic Trucks tarafından modifiye edilen Nissan Ariya e-4ORCE elektrikli araç modeli kullanıldı. Araca daha büyük lastikler takılmasının yanı sıra, dişli kar lastikleri ve gövde tarafından güçlendirme çalışmaları da yapıldı. Süspansiyon yükseltildi, şasi güçlendirildi ancak güç ünitesi ve vites kutusu değişmedi. Bazı ek vites seçenekleri eklendi.

Böylece araç, zorlu koşullara dayanıklı hale getirildi. Aslında amaç, bu maceradan da öteydi. Antarktika'daki bilimsel çalışmalar için fosil yakıtlı araç kullanımının sonlandırılmasını hedefleyen ekip, elektrikli otomobillerin zorlu şartlara dayanabilmesi için bir model oluşturdu.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ EDİLDİ

İskoç çift, 9 ay önce Kuzey Kutbu'ndan başladıkları yolculuklarını Antarktika'ya ulaşarak nihayet tamamladı. Çift, birçok ülkeden geçerek 27 bin 350 kilometreden fazla yol katetti. Ancak yolculukta asıl zorlu olan, başlangıcıydı. Çünkü küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki yollarda erimeler meydana gelmiş ve neredeyse yollar kapanma noktasına ulaşmıştı.

Öte yandan, yolculukta elektrikli aracın bataryası taşınabilir 5kW'lık rüzgar tribünü ve güneş panelleri aracılığıyla şarj edildi, hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda ise benzinli jeneratörleri devreye sokmak zorunda kaldılar.

Aracın eksi 30 derecede bile çalıştığı açıklandı.

Yolculuğun Kuzey Kutbu ve Antarktika kısımları sırasında Ramsey çifti, verimliliği artırmak için arabanın aküsünü sıcak tutmanın püf noktalarını öğrendi. Örneğin, arabanın alt ve ön radyatörünü soğuk rüzgardan korumak için bir kar duvarı yığdılar. Hava çok rüzgarlı olmadığında da arabanın tamamını örtmek için özel bir çadır bile kullandılar.

Ramsey çifti, Amerika kıtasını dolaşırken yol boyunca şarj cihazlarının bulunması nedeniyle kuzeydeki yolculuğun nispeten kolay olduğunu söyledi. Güneyde farklı bir hikaye vardı ancak proje kapsamında Enel X Way ile Orta ve Güney Amerika, özellikle de keşif gezisinin Peru ayağı için, şarj cihazlarının kurulumu tarafında iş birliği yapılmıştı.

Bu arada, Enel X Way firması, bu yeni şarj cihazlarını daha sonra halka açık tutacağına ve böylece elektrikli Pan-Amerikan şarj koridorunu genişleteceğini açıkladı.