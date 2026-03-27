İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk ailenin evine zorla girmeye çalışan 4 maskeli hırsız, ev sahibi tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında kurye kılığındaki bir şahıs, Türk ailenin ikamet ettiği konutun kapısını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kapıyı çalan kasklı şahsın hemen ardından pusuda bekleyen kar maskeli 3 hırsız daha hızla kapıya yöneldi.

Londrada Türk aileye korkutan saldırı! Eve kurye kılığında girmeye çalıştılar

EV SAHİBİ 4 HIRSIZI TEK BAŞINA PÜSKÜRTTÜ

Şüpheliler, çaldıkları kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak zorla içeri girmeye çalıştı. Ev sahibi Engin Uslu ise anında karşılık verdiği 4 hırsızı kovalayarak püskürttü. Amaçlarına ulaşamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif şekilde yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Londrada Türk aileye korkutan saldırı! Eve kurye kılığında girmeye çalıştılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Organize saldırı girişiminin ardından olay yerine gelen Metropolitan Polisi (Met Police) ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kurye kılığında benzer yöntemlerle gerçekleştirilen vakalara karşı halkı uyardı.

Londrada Türk aileye korkutan saldırı! Eve kurye kılığında girmeye çalıştılar

