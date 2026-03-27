İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin de yarısını işgal altında tutmaya devam ediyor. Ordunun personel eksikliği sebebiyle büyük bir kriz yaşadığını belirten Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Çözüm bulmazsak ordu çökecek" dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

"ORDU KENDİ İÇİNDE ÇÖKECEK"

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyardı.

İsrail ordusunda büyük kriz! Genelkurmay Başkanından Ordu çökecek sözleri

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullandı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.

Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.

