FOX News kanalında yayınlanan ‘The Five’ programına konuk olan ABD Başkanı Trump, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Sunucu Dana Perino’nun sorduğu İran halkının son durumu ile ilgili soruyu cevaplamaktan kaçınan Trump, Perino ile yıllar önceki tanışıklığına değindi. Sunucuya iltifat yağdıran ABD Başkanı, "Hiç değişmemişsin, hatta daha da güzel görünüyorsun" ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, FOX News ekranlarında yayınlanan ‘The Five’ isimli programa konuk oldu. Canlı yayın esnasında Donald Trump’a Orta Doğu’yu kasıp kavuran savaş hakkında soru yönelten sunucu Dana Perino şu ifadelerde bulundu:

“İran halkı hakkında bir şey görüp duymamamız endişe verici. Sanırım bunun sebebi internetin kesilmiş olması. Hükümetlerinin onlara kötü davrandığı ortada. İran halkının durumu hakkında bir fikriniz var mı? İçme suları ve yiyecekleri var mı?”

“ÖĞLE YEMEĞİ YEDİĞİMİZ ZAMANI HATIRLIYOR MUSUN”

İran halkının durumu hakkındaki soruya cevap vermekten kaçınan Trump, konuyu değiştirerek şu açıklamada bulundu:

"Var. Ama ondan önce, yıllar önce Trump Tower’da öğle yemeği yediğimiz zamanı hatırlıyor musun? Hiç değişmemişsin. Hatta şimdi daha da güzel olabilirsin."

Trump, sunucunun İran sorusuna verdiği cevapla şaşkına çevirdi: Belki sonum olacak ama...

"BELKİ SİYASİ KARİYERİMİN SONU OLACAK AMA..."

Perino’nun "Çok uzun zaman önceydi" ifadesinin ardından söze devam eden Trump, “Belki siyasi kariyerimin sonu olacak ama şimdi eskisinden daha da güzelleşmiş olabilirsin" diyerek iltifat etmeyi sürdürdü.

ABD Başkanı “Artık bir kadının güzel olduğunu söylemeye izin verilmiyor.” dedi. Açıklamalarının devamında ‘İran’ sorusuna cevap veren ABD lideri, “Protesto etmemelerinin sebebi vuruluyor olmaları” ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası