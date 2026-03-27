Orta Doğu’yu ateş hattına çeviren savaş, füzelerin gölgesinde etkisini artırarak devam ediyor. Bölgesel gerilimi zirveye taşıyan çatışmalar, yalnızca bölgeyi değil, dünyayı da derinden etkiliyor. Bu kritik süreçte İngiliz dergisi The Economist, son sayısının kapağıyla uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

"AVANTAJ İRAN'DA"

Derginin kapağında, dünyayı avucunun içine almış dev bir elin haritayı buruştururcasına sıktığı çarpıcı bir görsel kullanıldı. Bu güçlü sembolizmi tamamlayan en dikkat çekici detay ise elin parmağındaki İran bayraklı yüzük oldu. Görsel, İran’ın hem bölgesel hem de küresel ölçekte artan etkisini simgelerken, kapakta yer alan “Advantage Iran” (Avantaj İran'da) ifadesi dikkatleri üzerine çekti.

Kapak yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bir ay süren bombardıman hiçbir şey kazandırmadı. Donald Trump tırmanacak mı, yoksa konuşacak mı?”

"ABD'NİN BASKISI, İRAN'A GERİ ADIM ATTIRMADI"

Öte yandan derginin analizinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının İran üzerinde beklenen etkiyi oluşturmadığı vurgulandı. Yazıda, Trump’ın İran’a yönelik sert söylemler ve askeri tehditlerle dolu bir haftaya liderlik ettiği, sivil enerji altyapısına yönelik muhtemel saldırıların gündeme geldiği hatırlatıldı. Ancak bu baskının İran’a geri adım attırmadığı, aksine piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı ifade edildi.

Analizde ayrıca, Washington yönetiminin kısa süre içinde politika değişikliğine giderek gizli barış görüşmeleri ihtimalini gündeme taşıdığına dikkat çekildi. Bununla birlikte Pentagon’un 82. Hava İndirme Tümeni’nden bazı birlikleri bölgeye sevk etme planı, askeri tırmanmanın hâlâ masada olduğuna işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yaşanan belirsizliklerin gögesinde İran yönetiminin gelişmelerden doğrudan etkilenmediği ve sahadaki konumunu koruduğu belirtiliyor. The Economist’e göre mevcut tablo, Tahran’ın rakiplerine karşı stratejik bir avantaj elde ettiğini ortaya koyuyor.

