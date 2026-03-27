İran medyası, İsrail-ABD’nin 28 Şubat’ta düzenlediği suikastte öldürülen Ayetullah Hamaney’in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen son karenin Hamaney'in ölmeden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta devam eden müzakerelerin ortasında İran’a askeri operasyon başlattı. İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere missilleme saldırıları gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta Doğu’yu kısa sürede ateş hattına alan savaşta İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Öte yandan İran medyası, Ali Hamaney’in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

ÖLMEDEN 23 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Kaydedilen son görüntünün Hamaney’in ölümünden 23 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.

Ölmeden 23 dakika önce çekilmiş! Hamaneyin son görüntüsü ortaya çıktı

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler:

Dini lideri Ali Hamaney

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

Savunma Bakanı Ali Nasırzade

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur

Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini

