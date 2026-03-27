Ölmeden 23 dakika önce çekilmiş! Hamaney'in son görüntüsü ortaya çıktı
İran medyası, İsrail-ABD’nin 28 Şubat’ta düzenlediği suikastte öldürülen Ayetullah Hamaney’in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen son karenin Hamaney'in ölmeden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.
- İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta devam eden müzakerelerin ortasında İran'a askeri operasyon başlattı.
- İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
- İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Savunma Bakanı Ali Nasırzade ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib hayatını kaybetti.
- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi, Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur, Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini de öldürülen komutanlar arasında yer aldı.
- Ali Hamaney'in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan ve ölümünden 23 dakika öncesine ait olduğu belirtilen son görüntü kamuoyuyla paylaşıldı.
İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta devam eden müzakerelerin ortasında İran’a askeri operasyon başlattı. İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere missilleme saldırıları gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
Orta Doğu’yu kısa sürede ateş hattına alan savaşta İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Öte yandan İran medyası, Ali Hamaney’in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.
ÖLMEDEN 23 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ
Kaydedilen son görüntünün Hamaney’in ölümünden 23 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.
SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?
İran'da öldürülen siyasiler:
- Dini lideri Ali Hamaney
- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
- Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
- Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
- Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini