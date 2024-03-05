Lübnan İsrail'e çok sayıda füze ateşledi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mart 2024 23:59 - Güncelleme: 6 Mart 2024 00:21 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Araçları ve binaları bombalayan İsrail, bugün Lübnan'da bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi ölürken, Lübnan'dan İsrail'e sert karşılık geldi. Lübnan İsrail'e çok sayıda füze fırlattı