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Lübnan İsrail'e çok sayıda füze ateşledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, Lübnan, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Araçları ve binaları bombalayan İsrail, bugün Lübnan'da bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi ölürken, Lübnan'dan İsrail'e sert karşılık geldi. Lübnan İsrail'e çok sayıda füze fırlattı

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, bölgede gerilimi artıracak saldırılara devam ediyor. Savaşı Ortadoğu geneline yaymaya çalışan İsrail, bugün Lübnan'da bir evi bombaladı. Aynı aileden 3 kişinin öldüğü saldırının ardından Lübnan, çok sayıda füzeyle İsrail'e karşı saldırı düzenledi.

İSRAİL LÜBNAN'DA BİR EVE SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları sınır bölgesinde yer alan Lübnan'ın Hula beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda aynı aileden baba, anne ve 25 yaşındaki oğullarının yıkılan evin enkazında kalarak hayatını kaybettikleri belirtildi.

LÜBNAN İSRAİL'E 30 FÜZE FIRLATTI

Lübnan'a gerçekleştirilen saldırının ardından Hizbullah'tan İsrail’e roketlerle karşılık verildi. İsrail topraklarına Lübnan'dan yaklaşık 30 roket fırlatıldı.

Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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