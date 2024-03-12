Macaristan Biden'ın sözlerine protesto notası verdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olmakla suçlamasının ardından Macaristan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman'ı çağırdı. Macaristan, ABD'ye protesto notası verdi.

ABD-Macaristan ilişkilerinde tansiyon yükseldi.... Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Florida'da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump’ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olduğunu söylemişti. Orban'ın bu sözlerine ABD Başkanı Joe Biden’dan "diktatörlük" nitelendirmesi yapması sonrasında Macaristan, ABD'ye protesto notası verdi.

ABD BÜYÜKLEÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğuna dair açıklamalarının ardından ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ın protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Biden'ın açıklamasını yalan ve çok ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Szijjarto, "Başkan ve Demokrat yönetimin bu düşünce tarzı ikili ilişkilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.

ORBAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump’ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, Orban'ın "demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini" söylemişti.