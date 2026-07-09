Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Erdoğan'nın selamını Fransız halkına ilettiğini söyledi.

Macron, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin anları paylaştı.

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ERDOĞAN'IN TALEBİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’dan Fransa’ya selam söylemesini istediği anlar yer alırken, Macron Erdoğan'ın bu talebini karşılıksız bırakmadı.

"FRANSA'YA SELAMLAR İLETİLDİ"

Zirvenin ardından Ankara'dan ayrılan Macron bu görüntülere yer verdiği paylaşımında "Fransa’ya selamlar iletildi." dedi.

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