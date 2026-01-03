ABD’nin Venezuela operasyonu sonrası yakalanan Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in, New York’ta yüksek güvenlikli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulacağı iddia edildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu sonrası yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York’ta yargılanacağı merkez belli oluyor. İhlas Haber Ajansı, çiftin tutulması beklenen Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ni (MDC) yerinde görüntüledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci boyunca tutulduğu MDC, yüksek güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. ABD medyası, Maduro ve Flores’in bu merkezde tutulacağını öne sürüyor.

New York’taki MDC, federal suçlardan yargılanan yüksek profilli sanıkların tutulduğu, sıkı güvenlikli bir cezaevi olarak biliniyor. Maduro ve Flores’in burada tutulmasıyla birlikte, ABD’nin Venezuela politikasının hukuki süreçleri resmen başlamış olacak.

Maduro New Yorkta nerede tutulacak? O gözaltı merkezi böyle görüntülendi

ABD Başsavcısı Pam Bondi, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York’ta açılacak iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını belirtmiş ve çiftin “yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini” ifade etmişti.

