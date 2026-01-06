Venezuela siyasetinde gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve sızan diplomatik bilgiler, Nicolás Maduro’ya yönelik sürecin en yakınındaki isimler üzerinden yürütüldüğünü gösterdi. Geçen yıl Washington’da hazırlanan gizli planın merkezinde yer alan Delcy Rodríguez, "Maduro’ya ihanet içeriden mi geldi?" sorusunu gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki sürece ABD müdahalesini yönlendirecek isimleri açıkladı. Trump, NBC News’e verdiği röportajda, Washington’un Venezuela dosyasını artık belirli bir ekip üzerinden yürüteceğini söyledi.

WASHINGTON’UN VENEZUELA MASASINDAKİ İSİMLER

Trump’ın paylaştığı bilgilere göre, Venezuela’nın yönetimiyle ilgili süreçte ABD adına görev alacak ekipte şu isimler yer alıyor: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hagset, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller, ve ABD Başkan Yardımcısı Vance.

Maduro’ya ihanet en yakını Delcy Rodriguezden mi geldi? Geçen yıl yapılan ABD planı ifşa oldu

Delcy Rodríguez da Venezuela'nın geçici devlet başkanı oldu.

Açıklanan kadro, Venezula’daki gelişmeleri doğrudan takip edecek.

TRUMP DELCY RODRÍGUEZ'E NEDEN ONAY VERDİ?

Trump’ın açıklamalarının ardından Financial Times, Venezuela planının arka planına ışık tutan bir dosya yayımladı. ABD Maduro sonrası senaryoları uzun süredir masada tuttuğu, geçiş süreci için farklı isimler üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü.

GİZLİ GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKTI

Rodríguez’in siyasetçi kardeşi Jorge Rodríguez’in geçen yıl Washington ile gizli temaslar yürüttüğü, bu görüşmelerde geçici bir hükümet kurulmasının konuşulduğu aktarıldı.

Söz konusu enaryoda Delcy Rodríguez’in geçiş hükümetinin başına geçmesi öngörüldü. Görüşmelerde Nicolás Maduro’nun güvenli şekilde sürgüne gönderilmesi de ele alındı.

Maduro, New York'ta bir mahkemeye çıktı ve ABD suçlamalarını reddetti

ABD: GEÇİŞİ DELCY’NİN ETRAFINDA İNŞA ETTİK

Trump yönetimine yakın çevreler, geçiş planının uzun süredir Delcy Rodríguez etrafında şekillendirildiğini dile getirdi. ABD ile yapılan müzakerelerde Rodríguez’in en yapıcı isim olduğu, Washington’un onu doğrudan muhatap aldığı bilgisi paylaşıldı.

Rodríguez’in siyasetçi kardeşi Jorge Rodríguez

MADURO OPERASYONU SONRASI SAHNEYE ÇIKTI

Hafta sonu ABD’nin, Nicolás Maduro’yu yakalayarak New York’ta yargılamak amacıyla düzenlediği operasyonun ardından Delcy Rodríguez ön plana çıktı. Operasyon sırasında Washington’un zaten yakından tanıdığı Rodríguez göreve hazır hale getirildi.

Göreve geldikten sonra Rodríguez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD ile “dengeli ve saygılı” bir ilişki hedeflediklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rodríguez ile temas halinde olduklarını doğruladı.

PETROL MASASI VE ABD ŞİRKETLERİNDE SON DURUM

Joe Biden döneminde Delcy Rodríguez, Chevron başta olmak üzere uluslararası petrol şirketleriyle yürütülen temasların merkezinde yer aldı. Bu süreçte bazı şirketlere Venezuela’da sınırlı faaliyet izni tanındı. Washington, teknik bilgi, siyasi temas ve bölgesel denge açısından Delcy Rodríguez ve ekibini öne aldı.

CHAVİSMO’NUN WASHİNGTON’A AÇILAN YÜZÜ

1969 yılında Caracas’ta doğan Delcy Rodríguez, chavismo içinde ABD’ye daha yakın duran bir profil çizdi. İngilizce ve Fransızca bilen Rodríguez, Nicolás Maduro döneminde dışişleri, maliye ve enerji bakanlığı görevlerini üstlendi.

DELCYGATE DOSYASI

Delcy Rodríguez, 2017 ve 2018 yıllarında ABD, Kanada ve Avrupa tarafından yaptırımlar listesine alındı. 2020’de bir uçakla Madrid’e yaptığı gizli ziyaret, İspanya’da “Delcygate” adı verilen büyük bir krize yol açtı. Ziyaretin, milyonlarca dolarlık altın satışına uzanan bir dosyayla bağlantılı olduğu gündeme geldi.

MADURO SONRASI SENARYO MASADAN KALKMADI

ABD’ye sunulan geçiş planı, Nicolás Maduro’ya üçüncü bir ülkede güvenli çıkış sağlamayı hedefledi. Görüşmeler sonuç vermedi ancak Washington’un önceliğinin doğrudan zor kullanmak olmadığı bu süreçte netleşti.

GÜVENLİK DENGESİ CABELLO VE PADRİNO LÓPEZ’TE

Nicolás Maduro sahneden çekilse bile, silahlı kuvvetlerin başındaki Vladimir Padrino López ile içişleri bakanı Diosdado Cabello’nun konumunu koruduğu görüldü. Güvenlik aygıtı üzerindeki fiili güç bu iki isimde toplandı.

MUHALEFET SÜRECİN DIŞINDA KALDI

Trump yönetimi, Venezuela’daki demokratik muhalefeti ve Nobel Barış Ödüllü lider María Corina Machado’yu sürecin dışında bıraktı. 2024 seçimlerinin galibi olarak öne çıkan Edmundo González de planlamaya dahil edilmedi.

