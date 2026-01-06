Venezuela’nın başkenti Karakas’ta, hükümetin ana binası Palacio de Miraflores yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyuldu. İlk bilgilere göre, drone olduğu düşünülen cisimlere yönelik yoğun ateş açıldı, kent merkezindeki bazı bakanlık binaları tedbir amaçlı tahliye edildi.

Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından başkent Karakas’ta tansiyon yükseldi.

Palacio de Miraflores yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyuldu, hükümet binalarının bulunduğu bölgede drone olduğu düşünülen nesnelere karşı yoğun ateş açıldı. İlk bilgilere göre bazı bakanlıklar tahliye edilirken, sokaklarda silahlı askerler devriye gezdi.

Yerel ve bölgesel basında yer alan haberlere göre olay, yerel saatle akşam saatlerinde başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların panikle binalara sığındığı ve sokaklarda silahlı güvenlik güçlerinin devriye gezdiği görüldü.

Hükümet kaynakları, olayın Caracas üzerinde izinsiz uçan drone’larla ilgili olduğunu ve güvenlik güçlerinin bu nedenle ateş açtığını açıkladı. AFP’ye konuşan bazı Venezüellalı yetkililer ise durumun kontrol altına alındığını ve olayın silahlı kuvvetler içindeki bir “iletişim hatasından” kaynaklandığını öne sürdü.

GERGİNLİK, YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANDI

Yaşananlar, Nicolás Maduro’nun ABD tarafından gözaltına alınmasının ardından, eski başkan yardımcısı Delcy Rodríguez’in Venezuela’nın yeni devlet başkanı olarak yemin etmesinden sadece saatler sonra meydana geldi.

Rodríguez, göreve başlarken Maduro’nun yakalanmasını sert sözlerle eleştirmiş, ancak daha sonra ABD ile çatışma istemediklerini ve diplomatik bir yol izlemeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da NBC News’e yaptığı açıklamada, “ABD’nin Venezuela ile savaş halinde olmadığını” aktarmıştı.

Yetkililer, başkentte güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

