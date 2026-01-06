Trump'tan Venezuela ile savaş açıklaması: Seçim için tarih vererek konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini ifade etti. Trump "Venezuela ile savaşta değiliz. Ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni seçim yapılmayacak" dedi.
ABD Başkanı Trump, Nicolas Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuela ile savaşta olmadıklarını, asıl mücadelenin uyuşturucu kaçakçılarıyla olduğunu ve ülkede yakın zamanda seçim yapılmayacağını açıkladı.
- ABD Başkanı Trump, Venezuela ile savaş halinde olmadıklarını belirtti.
- Trump, asıl mücadelenin uyuşturucu kaçakçıları ve ABD'ye suçlu gönderenlerle olduğunu vurguladı.
- Venezuela'da yakın zamanda (30 gün içinde) yeni seçim yapılmayacak.
- Trump, ülkenin önce düzeltilmesi gerektiği için seçimlerin şu an mümkün olmadığını ifade etti.
- Ülkenin toparlanması için büyük miktarda paranın petrol şirketlerince harcanacağı ve geri ödeneceği belirtildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgeye ilişkin sert açıklamaları devam ediyor.
NBC News'e konuşan Trump "Venezuela ile savaşta değiliz. Ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni seçim yapılmayacak" sözlerini kullandı.
Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Biz Venezuela ile savaş halinde değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz. Biz hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaş halindeyiz.
VENEZUELA'DA SEÇİM OLACAK MI?
Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Seçim yapamayız. İnsanların oy kullanma şansı bile yok.
Çok büyük miktarda para harcanması gerekecek ve petrol şirketleri bu parayı harcayacak, daha sonra da bizden veya gelirler yoluyla geri ödeme alacaklar.