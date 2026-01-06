ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini ifade etti. Trump "Venezuela ile savaşta değiliz. Ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni seçim yapılmayacak" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgeye ilişkin sert açıklamaları devam ediyor.

NBC News'e konuşan Trump "Venezuela ile savaşta değiliz. Ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni seçim yapılmayacak" sözlerini kullandı.

Trump'tan Venezuela ile savaş açıklaması: Seçim için tarih vererek konuştu

Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Biz Venezuela ile savaş halinde değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz. Biz hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaş halindeyiz.

VENEZUELA'DA SEÇİM OLACAK MI?

Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Seçim yapamayız. İnsanların oy kullanma şansı bile yok.

Çok büyük miktarda para harcanması gerekecek ve petrol şirketleri bu parayı harcayacak, daha sonra da bizden veya gelirler yoluyla geri ödeme alacaklar.

Haberle İlgili Daha Fazlası