Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçıran ABD, gerilim yaşadığı diğer ülkeleri de tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde sıkça saldırı mesajı verdiği İran'a tehdit niteliğinde bir mesaj daha gönderdi. Trump üzerinde "İran'ı yeniden büyük yap" yazılı şapka ile poz verdi.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıktan sonra diğer ülkelere olan tehditlerini de sürdürüyor.

Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırının etkisi devam ederken, bölgedeki diğer ülkeler, Gröndland ve İran'a dair tehditlerini de yeniliyor.

Meksika, Küba, Kolombiya, Grönland'ın ardından İran da Trump'ın hedef aldığı ülkeler arasında yer aldı.

Sıradaki hedef İran mı? Trump'tan operasyon mesajı gibi poz!

TRUMP'IN SIRADAKİ HEDEFİ NERESİ?

Karakas'taki operasyonun ardından ABD ordusunun bu sefer nereyi hedef alacağı tartışmalarının gölgesinde Trump tehdit niteliğinde bir karede boy gösterdi.

İRAN'A MESAJ

Donald Trump "İran'ı yeniden büyük yap" şapkası ile poz verdi. Karede ABD'li Senatör Lindsey Graham da yer aldı.

Graham "2026 yılının İran'ı yeniden büyük bir ülke haline getireceğimiz yıl olmasını diliyor ve umuyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Graham da "İran'ı yeniden büyük yap" şapkası ile canlı yayına katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı Yeniden Büyük Yap" şapkasıyla poz verdi

İLK TEHDİT DEĞİL!

Trump "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" sözleri Tahran tarafından sert tepki ile karşılanmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası