İran'da artan hayat pahalılığına karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar yedinci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın protestocuları öldürmesi durumunda ülkesinin müdahale edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehdit dilini bir kez daha sertleştirdi. Trump, “Eğer geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD onlara çok sert bir şekilde karşılık verecek. Çok yakından izliyoruz” dedi.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

ABD DIŞİŞLERİ’NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça hesabında yapılan paylaşımda, Trump’ın sözlerine vurgu yapıldı. Paylaşımda, “Başkan Trump bir harekete geçen adamdır. Eğer bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ: MADURO BUGÜN TÜRKİYE’DE OLABİLİRDİ

Air Force One'da Trump’ın yanında uçakta konuşan ABD Senatörü Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin dikkat çeken bir Türkiye vurgusu yaptı. Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama o New York’ta” dedi.

Graham, Maduro’ya bir çıkış yolu sunulduğunu söyleyerek, “Teklifi kabul etsen iyi olur. Maduro’nun suçlayabileceği tek kişi kendisidir. Ona bir çıkış yolu verdik. Trump’a ve ABD ordusuna karşı çıkmayı seçti ve şimdi hapiste” ifadelerini kullandı.

KÜBA’DA YAS İLAN EDİLDİ: VENEZUELA BASKININDA 32 KİŞİ ÖLDÜ

Küba yönetimi, ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askeri baskın sırasında aralarında askeri ve istihbarat personelinin de bulunduğu 32 Küba vatandaşının hayatını kaybettiğini resmi olarak doğruladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Maduro’yu korurken çatışma sırasında ölen Kübalıları “kahramanlar” olarak niteledi. Díaz-Canel, ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

TRUMP NEDEN MACHADO’YU İSTEMEDİ? BEYAZ SARAY’DAN NOBEL İTİRAFI!

ABD’nin Venezuela hamlesi sonrası Maria Corina Machado’nun neden devre dışı bırakıldığına dair dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Beyaz Saray yetkilileri, Donald Trump’ın Machado’yu Venezuela cumhurbaşkanı olarak desteklememesinin arkasında Nobel Barış Ödülü krizinin yattığını söyledi.

“NOBEL TRUMP’A AİTTİ” İDDİASI

Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump, Maria Machado’nun kabul ettiği Nobel Barış Ödülü’nün aslında kendisine ait olması gerektiğini düşündü.

“REDDETSEYDİ BUGÜN BAŞKANDI”

Yetkililer, konuyla ilgili çarpıcı bir detayı da paylaştı. Beyaz Saray’a göre Machado, Nobel Barış Ödülü’nü reddedip “Bu ödülü Donald Trump’a ait olduğu için kabul edemem” deseydi, bugün Venezuela’nın cumhurbaşkanı olacaktı." şeklinde yorum yaptı.

MACHADO TAMAMEN ÇİZİLDİ

Nobel Barış Ödülü sahibi olmasına rağmen Maria Corina Machado’nun Trump yönetimi tarafından tamamen dışlandığı netleşti. ABD yönetimi, Machado yerine ülkede fiili gücü elinde bulunduran ve Washington’la uyum göstereceği düşünülen isimlerle ilerleme kararı aldı.

TRUMP’TAN RUSYA-UKRAYNA ÇIKIŞI: “PUTİN’İN KONUTU HEDEF ALINMADI”

Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın Putin’in konutuna saldırdığı iddiasına da değindi. Bu saldırıya inanmadığını söyleyen Trump, “Oldukça yakın bir yerde bir şey oldu ama bununla hiçbir ilgisi yoktu” dedi.

Bir muhabirin “O zaman neden Putin’e inandınız?” sorusuna Trump, “Çünkü o an bunu hiç kimse bilmiyordu” cevabını verdi.

VENEZUELA MESAJI: KANUN VE DÜZENLE YÖNETECEĞİZ

Trump, Venezuela’ya ilişkin değerlendirmelerinde ülkenin mevcut durumunu sert sözlerle hedef aldı. Trump, “Ülkeyi kanun ve düzenle yönetmeliyiz. Ülkeyi, sahip oldukları değerli petrol ve diğer değerli şeylerin ekonomisinden yararlanabileceğimiz bir şekilde yönetmeliyiz” dedi.

Venezuela’nın başarısızlığa sürüklendiğini savunan Trump, “Ülke başarısız olmaya hazır, kelimenin tam anlamıyla bir üçüncü dünya ülkesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

MACHADO’YA NET MESAJ: HALK DESTEĞİ YOK

Trump, Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado hakkında da konuştu. Machado’nun yeterli halk desteğine sahip olmadığını söyleyen Trump, “Bence onun sahip olması gereken halk desteği yok. O kadar” dedi.

Trump, “Onu destekleseydim bile bir seçimi kazanabilirdi. Ama ondan çok hoşlanıyorum” sözleriyle Machado’ya mesafesini sürdürdü.

SON DURUM: MADURO NEW YORK’TA, VENEZUELA’DA GEÇİCİ YÖNETİM BAŞLADI

ABD’nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’ta mahkemeye çıkmayı bekliyor. Gözler hem yargı sürecine hem de Venezuela’da kurulan yeni yönetime çevrildi. Washington’un adımları Latin Amerika’dan Avrupa’ya kadar geniş bir hatta yankı buldu.

DELCY RODRÍGUEZ GÖREVİ DEVRALDI

Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin kararı sonrası Delcy Rodríguez, geçici Devlet Başkanı olarak göreve başladı. Rodríguez, yeni görevinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Maduro, Hugo Chavez ve Simon Bolivar portrelerinin yer aldığı salonda yapıldı.

Rodríguez, Venezuela’nın barış, egemenlik ve toplumsal birlik mesajını yineledi. ABD ile “işbirliği” çağrısı yapan Rodríguez, tonunu önceki sert açıklamalarına kıyasla yumuşattı.

ABD’NİN HEDEFİNDE PETROL VAR

Trump yönetimi, Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’nın geleceği için “esnek bir geçici yönetim” üzerinde çalışıyor. ABD’li yetkililer, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’ya geri dönüş ihtimalini yokladı. Ancak şirketlerin yeniden yatırım konusunda temkinli olduğu ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın sahip olduğu değerli petrol kaynaklarının ekonomide kullanılacağını söyledi. Washington’un enerji planları, küresel piyasalarda yakından izleniyor.

TRUMP’TAN YENİ TEHDİTLER: KOLOMBİYA, MEKSİKA, GRÖNLAND

Donald Trump, Venezuela operasyonunun ardından tehdit dilini genişletti. Trump, Kolombiya’da askeri harekat ihtimaline işaret etti, Meksika’ya uyuşturucu konusunda “kendini toparla” mesajı verdi. Trump ayrıca “ABD’nin Grönland’a ihtiyacı olduğunu” söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Kolombiya çok hasta. Uyuşturucu yapmayı ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Ve bunu çok uzun süre yapmayacak. ABD'nin bir operasyonu bana iyi geliyor. İran da eğer geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD onlara çok sert bir şekilde karşılık verecek. Sadece Küba'yı bekleyin. Küba, rahip ve rahibeleri öldüren bir komünist diktatörlüktür. Kendi halklarını taciz ettiler. Günleri sayılıdır.

Bir gün uyanacağız - umarım '26'da - ve arka bahçemizde, Amerika ile iş yapan müttefiklerimiz olacak, Amerikalıları öldüren terörist diktatörler değil.

"MEKSİKA İLE İLGİLİ BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Meksika ile bir şey yapmanız gerekiyor. Meksika, Meksika'dan geçen insanlar yüzünden harekete geçmeli çünkü onlar Meksika'dan geçiyor ve biz bir şey yapmak zorundayız.

Meksika'nın bunu yapmasını isterdik. Onlar bunu yapabilirler, ama ne yazık ki karteller Meksika'da çok güçlü."

MACHADO TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Muhalefet cephesinde Maria Corina Machado tartışmaları devam ediyor. Machado’nun danışmanı David Smolansky, Machado’yu Venezuela’nın “en güvenilir lideri” olarak tanımladı. Trump ise Machado’nun ülkede yeterli halk desteğine sahip olmadığını söyledi.

ÇİN FAKTÖRÜ DEVREDE

Trump, Venezuela operasyonunun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Çin yönetimi ise Maduro’nun serbest bırakılması çağrısı yaptı ve ABD’nin hamlesini sert sözlerle eleştirdi. Venezuela’nın en büyük petrol alıcısı olan Çin, gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN VENEZUELA ÇIKIŞI: BU, BİZİM SORUMLU OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELİYOR

Trump, kendisine yöneltilen soruya dikkat çekici bir cevap verdi.

“Bana kimin sorumlu olduğunu sorma… Çünkü sana bir cevap vereceğim ve bu çok tartışmalı olacak” diyen Trump, ardından “Bu, bizim sorumlu olduğumuz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

