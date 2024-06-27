Medine'de hacıların milli maç heyecanı! Otel lobisini stada çevirdiler

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Haziran 2024 00:33 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme:

Euro2024, A Milli Futbol Takımı, Türk Hacılar, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

EURO 2024'te kritik Çekya maçına çıkan A Milli Takım, Medine'deki hacıları da ekran başına topladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.