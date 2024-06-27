Medine'de hacıların milli maç heyecanı! Otel lobisini stada çevirdiler
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
EURO 2024'te kritik Çekya maçına çıkan A Milli Takım, Medine'deki hacıları da ekran başına topladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını son 16'ya yazdırdı.
Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere şehrinde bulunan yaklaşık 30 bin Türk hacı, Çekya ile oynanan maçı büyük bir heyecanla takip etti.
OTELİ ADETA AYAĞA KALDIRDILAR
Yatsı namazından 1 saat sonra ekran başına geçen hacılar, kaldıkları otellerin lobilerinde duygu dolu anlar yaşadılar. Cep telefonlarından ve dizüstü bilgisayarlarından kafeteryada seyretmeye başladıkları maçın ilk golünde ise hacılar oteli adeta ayağa kaldırdı.
Maç sonrasında ise oyun ile alakalı yorumlar, otellerin zemin katlarını adeta stadyuma çevirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı