Meksika’da silahlı bir kişi tarafından alıkonulan Grecia Guadalupe Mendoza Orantes için tüm ülke seferber oldu. Ancak saniyelerin bile kritik önem taşıdığı arama çalışmalarında, ekiplerin karşısına beklenmedik bir engel çıktı. Kayıp ilanlarına 'aşırı filtreli' fotoğrafları bastırılan kadını bulmak tam dört gün sürerken ekipler, “Fotoğraflar gerçekçi olsaydı operasyon çok daha kısa sürede tamamlanabilirdi” ifadelerini kullandı.

Meksika’nın güneydoğusunda yaşayan Grecia Guadalupe Mendoza Orantes’ten bir süredir haber alamayan kız kardeşi, 12 Nisan’da yetkililere başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, genç kadını bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Soruşturma derinleştikçe, bir görgü tanığının ifadesi olayın seyrini değiştirdi. Tanık, Grecia’nın Ocozocoautla bölgesinde silahlı bir sivil tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Bu iddia üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Yetkililer, olayın aynı bölgede bir eğlence mekanında meydana gelen ve dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı genişletti.

Meksikada bir garip olay! Kayıp kadın aşırı filtreli fotoğrafları yüzünden günlerce bulunamadı

FOTOĞRAFLARINDAKİ FİLTRE YÜZÜNDEN BULUNAMADI

Meksika Devlet Kişi Arama Komisyonu ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, Grecia’nın bulunması için sosyal medya üzerinden kayıp ilanları hazırlandı. Ancak bu süreçte beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. İlanlarda kullanılan fotoğrafların yoğun filtre ve düzenlemeler içermesi, genç kadının gerçek fiziksel özelliklerini büyük ölçüde değiştirmişti. Bu durum, hem polis ekiplerinin hem de vatandaşların sahadaki arama çalışmalarını zorlaştırdı. Ekipler, fotoğraflardaki kişiyle gerçek görünüm arasında büyük fark olması nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşadı.

Dört gün süren yoğun çalışmaların ardından Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, bir otoyol kenarında sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"FOTOĞRAFLAR GERÇEK OLSAYDI OPERASYON DAHA KISA SÜRERDİ"

Yetkililer, olayın ardından yaptıkları açıklamada, kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmasının arama kurtarma çalışmalarında kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Fotoğraflar gerçekçi olsaydı operasyon çok daha kısa sürede tamamlanabilirdi” ifadelerini kullandı.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kaçırılma iddiası ve bağlantılı olabilecek diğer olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası