Miçotakis ipin ucunu kaçırdı: Kıbrıs'ı Ukrayna’ya benzeterek Türkiye’ye saldırdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geleneksel pazar basın toplantısında Türkiye'yi hedef alarak Kıbrıs meselesini Ukrayna-Rusya savaşına benzetti.

Atina'nın yıllardır çözüm sürecine zarar veren tutumu devamı ederken, Batı’nın çifte standardına sığınan bir siyaset mühendisliği de bir kez daha gün yüzünü çıktı.

Miçotakis, “Biz Ukrayna’nın egemenliğini destekliyoruz çünkü sınırların zorla değiştirilmesini kabul edemeyiz” dedikten hemen sonra, Türkiye’nin 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uluslararası hukuka uygun Barış Harekâtı’nı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizi Ukrayna'ya destek vermekle suçlayanlar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki işgalini unutmamızı isteyenlerdir. Yasadışı iddiaları ve egemenlik haklarımıza yönelik itirazları meşrulaştıramayız. Kiev çok uzak değil. Ve bölgemizde olanlar da çok yakın.”

Türkiye’ye yöneltilen suçlamalar, Batı’ya sadakat gösterisi olmanın ötesinde, Kıbrıs meselesinin iç politikada yeniden bir koz haline getirilmesine de zemin hazırladı.

TARİHİ GERÇEKLER MİÇOTAKİS'İN SÖYLEMİNİ ÇÜRÜTÜYOR

Miçotakis’in “yasadışı işgal” şeklinde nitelediği 1974 Barış Harekâtı, uluslararası garantörlük hakları çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve Kıbrıslı Türklerin can güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış meşru bir adımdı.

Daha önce de Yunan lideri Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamasında "Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinin kara yıldönümü" ifadesini kullanarak, Kıbrıs Barış Harekatı’nı "acımasız şiddet", "kayıplar" ve "köklerinden koparılma" gibi ağır söylemlerle suçladı.

Miçotakis açıklamasında, Kıbrıs’ın "modern bir Avrupa devleti çerçevesinde yeniden birleşmesi" gerektiğini savunarak "İşgalci güçler olmadan" ifadesine yer verdi.

'UNUTMUYORUM' SLOGANIYLA TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Paylaşımda “Unutmuyorum” sloganını yineleyen Miçotakis, Kıbrıs’ta "egemenlik haklarının iadesi" için metodik bir çaba yürütüldüğünü belirtti. Yunanistan’ın savunma ve diplomatik gücünü artırmaya devam ettiğini aktaran Miçotakis, "Hak arama mücadelesi zafere ulaşacaktır" diyerek Avrupa’ya ve dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

MSB: YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ

Miçotakis’in açıklamasına paralel saatlerde Türkiye’den net bir duruş geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: