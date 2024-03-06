Miçotakis'in ziyareti sırasında Rusya, Odessa'yı vurdu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında yapılması planlanan görüşmeye dakikalar kala Ukrayna'nın Odesa kentinde patlama meydana geldi. Patlamada kimsenin zarar görmediği bildirildi.

Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Karadeniz'deki Odesa kentindeki ziyareti sırasında bölgede bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

YARALANAN OLMADI

Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Yunan medyasına, yaklaşık 150 metre uzakta meydana gelen patlamanın ardından Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığını doğruladı.

ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Miçotakis'in bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, büyük gizlilik içinde planlandı. Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Miçotakis, Zelenski ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Miçotakis'in herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını aktardı.