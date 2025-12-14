Zenginlerin nerede yaşadığı ve paralarını nasıl harcadığı sıkça konuşulsa da, asıl merak edilen konuyu paralarını nerede değerlendirdikleri oluşturuyor. UBS'in (Union Bank of Switzerland) yeni yayımlanan raporu, dünyanın en zenginlerinin yatırım stratejilerini ve 2026 yılı için beklentilerini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en zenginleri, 2026 yılı için yatırım pusulalarını Batı Avrupa ve Çin'e çevirdi, Kuzey Amerika'ya olan ilgilerini ise belirgin şekilde azalttı. UBS'in taze yayımlanan raporuna göre, kısa vadeli stratejilerde büyük bir değişim yaşanırken, milyarderlerin en gözde yatırım aracı özel sermaye (Private Equity) oldu. Ancak yatırım iştahının yükselişine rağmen, listenin başında gümrük vergileri ve jeopolitik çatışma potansiyeli olmak üzere bir dizi risk faktörü de en büyük endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. İşte ultra zenginlerin 12 aylık planlarında öne çıkan coğrafi kaymalar, zirvedeki yatırım araçları ve onları uykusuz bırakan riskler...

AVRUPA VE ÇİN’E BÜYÜK İLGİ: KUZEY AMERİKA GÖZDEN DÜŞTÜ Milyarderlerin kısa vadeli (12 aylık) yatırım iştahı, 2024'e kıyasla önemli ölçüde değişti. Özellikle Batı Avrupa ve Çin, en yüksek iyimserliği gören bölgeler oldu.

Katılımcıların yüzde 40'ı Batı Avrupa’da fırsat gördüğünü belirtirken, bu oran 2024'te sadece yüzde 18 idi. İyimserlikteki bu keskin artış dikkat çekti.

Çin’de fırsat gören iş insanlarının oranı geçen yılki yüzde 11'den bu yıl yüzde 34'e fırladı. Asya Pasifik (Çin hariç) bölgesine olan ilgi de sekiz puan artarak yüzde 33'e ulaştı. Ancak, listenin diğer ucunda popülaritesi en çok azalan bölge Kuzey Amerika yer alıyor. 2024 anketinde katılımcıların yüzde 80'inin beğendiği bölge, 2025'te sadece yüzde 63 destek alabildi.

EN BÜYÜK ENDİŞE: GÜMRÜK VERGİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSK Milyarderlerin yatırım duyarlılığındaki bu değişimlerin arkasında, onları endişelendiren bir dizi risk yatıyor. En başta gelen risk faktörleri şunlar:

Maddeli [{"label":"Maddeli: Gümrük Vergileri (Tarifeler): Katılımcıların yüzde 66'sı, ön…","customProperties":{"type":"bulleted","title":"","items":["Gümrük Vergileri (Tarifeler): Katılımcıların yüzde 66'sı, önümüzdeki 12 ay içinde piyasayı olumsuz etkileme olasılığı en yüksek faktör olarak tarifeleri gösterdi.","Büyük Jeopolitik Çatışma Potansiyeli: Yüzde 63","Politika Belirsizliği: Yüzde 59","Yüksek Enflasyon: Yüzde 44"],"key":1}}] Gümrük Vergileri (Tarifeler): Katılımcıların yüzde 66'sı, önümüzdeki 12 ay içinde piyasayı olumsuz etkileme olasılığı en yüksek faktör olarak tarifeleri gösterdi.

Büyük Jeopolitik Çatışma Potansiyeli: Yüzde 63

Politika Belirsizliği: Yüzde 59

Yüksek Enflasyon: Yüzde 44

ÖZEL SERMAYE ZİRVEDE Milyarder yatırımcılar, önümüzdeki 12 ay içinde paralarını nereye koymayı planladıklarını da açıkladı. Özel sermaye (Private Equity), halka açık piyasaların önünde en popüler yatırım aracı oldu:

Doğrudan Özel Sermaye Yatırımları: Yüzde 49

Hedge Fonları ve Halka Açık Gelişmiş Piyasa Hisse Senetleri: Her ikisi de yüzde 43

Gelişen Piyasa Halka Açık Hisse Senetleri: Yüzde 37

Özel Sermaye Fonları: Yüzde 35

Diğer taraftan, bir UBS Avrupa müşterisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için coğrafi yoğunlaşma riske neden olur.. Daha iyi fırsatlar çeşitlendirmede yatıyor. Özellikle volatil veya enflasyonist ortamlarda daha somut değer ve koruma sunan reel varlıklara odaklanmayı tercih ediyoruz. Kısa vadeli piyasa hareketlerinden ziyade istikrar ve dayanıklılığa vurgu yapan bir yaklaşımla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, raporda kısa vadeli görünüm değişse de, beş yıllık uzun vadeli beklentilerin çoğu bölge için 2024'e göre genel olarak aynı kaldığı belirtildi.

MİLYARDERLERİN GÖZDESİ OLAN FONLAR HANGİLERİ? Raporda, milyarderlerin en çok güvendiği halka açık varlıklara maruz kalma imkanı sunan fon örnekleri arasında ise iShares MSCI Eurozone ETF (EZU), iShares MSCI China ETF (MCHI), Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM), Vanguard Tax Managed Fund FTSE ve Developed Markets ETF (VEA) yer aldı.

