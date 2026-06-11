Amerikan tarihinin en büyük hazine keşiflerinden birine imza atan Tommy Thompson, yerini açıklamayı reddettiği milyonlarca dolarlık altın sikkeler nedeniyle yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldı. 73 yaşında tahliye edilen ünlü definecinin sakladığı iddia edilen 500 altın sikke ise hala bulunabilmiş değil.

ABD hukuk ve definecilik tarihinin en gizemli, en inatçı davası serbest bırakılma kararıyla son buldu.

Denizcilik tarihinin en büyük hazinesini okyanusun dibinden çıkaran ancak 500 adet nadide altın sikkenin yerini federal yargıçlara inatla söylemeyen ünlü derin deniz avcısı Tommy Thompson, tam 10 yıl süren hapis hayatının ardından 73 yaşında cezaevinden tahliye oldu.

Milyonlarca dolarlık saf altının sırrını mezara götürmeye kararlı görünen hazine avcısının serbest kalması, "Altın Gemi" efsanesini yeniden dünya gündemine taşıdı.

Milyon dolarlık saf altının sırrıyla birlikte 10 yıl sonra tahliye oldu! FBI'ın peşine düştüğü servet bulunamıyor

MİLYON DOLARLIK SIR: OKYANUSUN 7 BİN FİT ALTINDAKİ SAF ALTIN

Ohio doğumlu araştırmacı Tommy Thompson, 1988 yılında Güney Carolina açıklarında, denizin yaklaşık 2 bin 130 metre derinliğinde Amerikan tarihinin en ünlü batıklarından birine ulaştı.

1857 yılında Kaliforniya'daki altın çılgınlığı döneminde çıkarılan yaklaşık 13,6 ton altın taşıyan USS Central America, şiddetli bir kasırgaya yakalanarak 425 yolcusuyla birlikte okyanusun derinliklerine gömülmüştü. Gemideki altınlar, dönemin ABD bankaları için büyük önem taşıyan rezervler arasında yer alıyordu.

Thompson'ın batığı ve hazinesini bulması dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi tarafından kahraman ilan edilen araştırmacı için bu keşif, zamanla yıllarca sürecek hukuk mücadelelerinin ve kişisel çöküşün başlangıcı oldu.

Milyon dolarlık saf altının sırrıyla birlikte 10 yıl sonra tahliye oldu! FBI'ın peşine düştüğü servet bulunamıyor

YATIRIMCILARI DOLANDIRDI, SAHTE İSİMLE KAÇAK YAŞADI

Tommy Thompson’ın derin deniz operasyonunu milyonlarca dolar fonlayarak destekleyen yatırımcılar, gemiden çıkarılan 50 milyon dolarlık altın külçesi ve madeni paraların satışından kendilerine tek bir kuruş pay verilmediğini belirterek 2005 yılında ünlü defineciye dava açtı.

Köşeye sıkışan Thompson, Florida’da inzivaya çekildi ve mahkeme emirlerini hiçe sayarak kaçmaya başladı. 2012 yılında hakkında federal yakalama kararı çıkarılan Thompson, tam üç yıl boyunca ajanlardan kaçmayı başardı. Ancak 2015 yılının sonunda, Florida’da sahte bir isimle gizlendiği lüks bir otel odasında FBI tarafından kıskıvrak yakalanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

"ALTINLARIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Davanın kilit noktası, batıktan çıkarılan ve o dönemki piyasa değeri 2,5 milyon dolar olan 500 adet özel üretim tarihi altın sikkeydi. Federal mahkeme, Thompson’ı bu sikkelerin yerini söylemeye zorladı ancak o, altınların Belize’deki gizli bir tröste devredildiğini ve parasının avukatlık ücretlerine gittiğini iddia ederek bilgi vermeyi reddetti.

Normal şartlarda ABD yasalarına göre "mahkemeye itaatsizlik" suçunun hapis cezası en fazla 18 ayla sınırlı olmasına rağmen, Thompson’ın itiraf anlaşmasını bozması nedeniyle tutukluluğu yıllarca uzatıldı. En son katıldığı video konferans duruşmasında federal yargıç Algenon Marbley’nin "Altınları açıklamaya hazır mısın?" sorusuna Thompson, "Sayın Yargıç, bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Altının nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Özgürlüğümün anahtarları bende değilmiş gibi hissediyorum." şeklinde cevap verdi.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Federal Yargıç Algenon Marbley, Thompson'ı cezaevinde tutmanın kayıp altınların bulunmasına artık hiçbir katkı sağlamayacağına ikna olduğunu belirterek sivil itaatsizlik davasını düşürdü. Defineci, 2012'de duruşmaya katılmadığı için aldığı ek 2 yıllık hapis cezasını da tamamlamasının ardından 73 yaşında özgürlüğüne kavuştu.

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