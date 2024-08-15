Milyonlarca dolar, villa, lüks araba... Kerkük Valisi rüşvetle seçilmiş!

Kerkük’e bir Kürt vali seçilmişti. Seçime katılan üç Arap üyeye KYB’nin Süleymaniye’de birer villa, üçer milyon dolar ve lüks birer araç aldığı belirtildi.

Irak’ta Kerkük Valisi ve Vilayet Meclisi Başkanı’nı seçmek için KYB’nin girişimleriyle yapılan toplantıya “şehir dışında gerçekleştirilmesi ve üyelerin tümünün davet edilmemesinden dolayı yasal olmadığı” gerekçesiyle tepkiler sürerken, toplantıya katılanların rüşvet aldığı iddiası da gündemde. Kerkük Vilayet Meclisinin, beş KYB, üç Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos’ta Bağdat’ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Oylamaya katılanlar, KYB’li Rebvar Taha’nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız’ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB’den yapılan açıklamada valilik görevine Taha’nın seçildiği iddia edilmişti. Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili (KDP) ve üç Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, toplantının yasal olmadığını ve sonuçlarını tanımadıklarını belirtti. ITC, söz konusu toplantının iptali için Bağdat’ta Yüksek Federal Mahkeme’ye başvuruda bulundu. Toplantıya katılmayan Kerkük Vilayet Meclisinin üç Arap üyesi de basın açıklaması yaparak, toplantının yasal olmadığını ifade etti ve toplantıya katılan diğer üç üyeyi Kerkük’teki Arap tabanına “ihanetle” suçladı.

“BİR AVUÇ KİRLİ DOLAR”

Mesud Barzani liderliğindeki KDP de Bağdat’ta yapılan Kerkük toplantısının kanuni olmadığın ifade ederek, şehirdeki bütün tarafların yerel yönetime katılması gerektiğini belirtti. KDP’nin önemli kurmaylarından eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari “Kerkük Vilayet Meclisinin yaptığı toplantıda yaşananlar bir avuç kirli dolar uğruna oldu ve Kerküklülerin çıkarları pahasına oldu. Toplantıya Sünni Arap bileşenin üç üyesinin katılması bir gecede planlanan, kanun dışı olan ve başarıya ulaşamayacak bir şeydir. Kerkük, başta Türkmenler olmak üzere temel bileşenlerin fikir birliği, denge ve katılımı olamdan yönetilmeyen ve yönetilemeyen küçük Irak’tır” dedi. KDP’li Zebari’nin vurguladığı rüşvet iddiası dikkati çekerken, adının açıklanmasını istemeyen Kerküklü Sünni Arap ve Azim Koalisyonu üyesi yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada benzer iddiaları dile getirdi. Azim Koalisyonu üyesi “Toplantıya katılan Arap üyeler (3) rüşvet olarak KYB’den Süleymaniye’de birer villa, üçer milyon dolar ve lüks birer araç aldı” iddiasında bulundu.

“İRAN’IN İSTEĞİYLE YAPILDI”

Irak’taki UTV kanalında program yapan Ahmed Molla Talal, toplantının İran’ın desteğiyle yapıldığını savunarak “Bir Iraklı olarak, İran’ın Bağdat Büyükelçiliğinden bir memurun utanç verici Kerkük oyununu kurmasını kabul etmiyorum” dedi. Hamis Hançer liderliğindeki Siyade (Egemenlik) Partisi de Kerkük Vilayet Meclisi Başkanlığına seçilen Muhammed Hafız’ı parti disiplinine uymadığı için ve partiden habersiz toplantıya katıldığı için ihraç etti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, daha önce yaptığı açıklamalarda Kerkük yerel yönetimine bütün kent bileşenlerinin katılması ve hiçbir tarafın dışlanmaması gerektiğini ifade etmişti. Sudani’nin, Kerkük yerel meclis toplantısından çıkan sonuçlara dair henüz açıklama yapmaması ise dikkati çekiyor.