Milyonlarca hanenin içme suyunda ölümcül madde! ABD'de tespit edildi, düşük gelirli bölgelerde daha yoğun

ABD’de yapılan bir araştırma, milyonlarca kişinin içme suyunda tehlikeli seviyelerde arsenik maddesine maruz kaldığını ve bunun özellikle kırsal ve düşük gelirli bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Columbia Üniversitesi tarafından hazırlanan harita, Michigan, California, New York ve Arizona gibi eyaletlerde riskin yüksek olduğunu gösterdi.

DIŞ HABERLER - ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, milyonlarca Amerikalının içme suyunda tehlikeli seviyelerde arsenik maddesine maruz kalabileceğini ortaya koydu.

Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından hazırlanan harita, ülke genelindeki arsenik seviyelerini bölgesel bazda detaylı biçimde gözler önüne serdi.

Daily Mail'den edinilen bilgilere göre, toprak ve kayalarda doğal olarak bulunan arsenik, zamanla yer altı sularına sızabiliyor. 2017-2019 yılları arasında toplanan veriler kullanılarak hazırlanan haritada, özellikle Michigan, New York, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Arizona, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde içme suyu sistemlerinde litre başına 5 mikrogramı (µg/L) aşan arsenik seviyeleri tespit edildi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Bu değer, insan sağlığı açısından tehlikeli bir eşik olarak kabul ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyunda izin verilen maksimum arsenik seviyesini 10 µg/L olarak belirliyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu seviyenin altında bile arsenik maruziyetinin kanser, kalp-damar hastalıkları ve gelişim bozuklukları riskini artırabileceğini gösteriyor.

Haritada ayrıca Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Nebraska, Colorado, New Mexico, Nevada, Texas ve Idaho gibi eyaletlerde litre başına 1–5 µg arasında değişen “orta ila yüksek” arsenik seviyeleri belirlendi.

KIRSAL VE DÜŞÜK GELİRLİ NÜFUS DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Bazı eyaletlerde genel arsenik seviyesi düşük görünse de, araştırma belirli bölgelerde kronik kirlilik odaklarının bulunduğunu ve bu durumun özellikle kırsal kesimlerde ve düşük gelirli topluluklarda ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini ortaya koydu.

Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) verilerini kullanarak ülke genelindeki posta kodu bölgelerine (ZCTA) göre arsenik düzeylerini analiz etti. 2005–2020 yılları arasında 35 bölgede 13.998 katılımcıdan toplanan verilere dayanarak oluşturulan harita, arsenik kirliliğinin yaygınlığına dair çarpıcı bir tablo sundu.

MİCHİGAN'DA ENDİŞE VERİCİ YOĞUNLUK

Michigan eyaletinin özellikle Aşağı Yarımadası’nda arsenik konsantrasyonunun en yüksek olduğu kaydedildi. Thumb bölgesi, Oakland, Washtenaw ve Ingham ilçeleri en yüksek değerlere sahip bölgeler olarak öne çıktı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) hidroloji uzmanı Sheridan Haack, Michigan’daki pek çok ilçede yüksek arsenik seviyeleri görüldüğünü daha önce ifade etmişti.

New York’un güney kesimleri, California’nın Central Valley bölgesi ve Pennsylvania’nın Pittsburgh çevresindeki batı ilçeleri, Tennessee’nin Appalachian bölgesi, Utah’ın Cache ve Weber ilçeleri, Arizona’nın Yuma çevresi ve Oregon’un Willamette Vadisi de yüksek risk taşıyan diğer bölgeler arasında yer aldı.

EV TİPİ FİLTRELER YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, arsenik riskine karşı evde kullanılan su filtrelerinin çoğunun etkisiz olduğunu belirtiyor. Popüler markalardan Brita gibi sürahiler arsenik filtrelemede yeterli değil. Uzmanlara göre, ters ozmoz sistemleri, aktif alümina filtreler veya anyon değişim reçineleri daha etkili çözümler sunuyor.

ARSENİK, KALP HASTALIĞI RİSKİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRIYOR

Columbia Üniversitesi’nden ayrı bir araştırma ekibi tarafından 2023’te yayımlanan bir çalışmada, arsenik maruziyeti ile kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki bulundu. 23 yıl boyunca 100 bin Kaliforniyalının sağlık kayıtları analiz edildiğinde, içme suyunda uzun süre yüksek arsenik seviyelerine maruz kalan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin %42 oranında arttığı tespit edildi.

Araştırma lideri Dr. Tiffany Sanchez, bulguların mevcut içme suyu politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. “Elde ettiğimiz sonuçlar yeni ve mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesini teşvik ediyor,” ifadelerini kullandı.