Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren kanserle mücadelede umut veren bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, kanseri ortaya çıkmadan durdurmayı hedefleyen yeni nesil aşılar için geri sayımın başladığını duyurdu. İlk testlerin önümüzdeki yıllarda insanlarda yapılması planlanıyor.

İngiltere’de kanserle mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Geliştirilen yeni nesil kanser aşılarının önümüzdeki 10 yıl içinde kullanıma girmesi hedefleniyor.

AKCİĞER KANSERİYLE BAŞLAYACAK

İlk aşamada, akciğer kanserini önlemeye yönelik bir aşı 2026 yazında insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak.

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen aşı, kanser ortaya çıkmadan önce bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, akciğer kanserinin vücutta gelişmesinin genellikle uzun yıllar sürdüğünü ve bu sürecin aşıyla durdurulabileceğini ileri sürdü.

DİĞER KANSER TÜRLERİ DE HEDEFTE

Çalışmalar yalnızca akciğer kanseriyle sınırlı değil. Bilim insanları meme, yumurtalık ve bağırsak kanserlerini önlemeye yönelik aşılar üzerinde de eş zamanlı olarak çalışıyor.

Hedef, bu aşıları ileride tek bir kombine aşıda birleştirmek.

AMAÇ: KANSERİ BAŞLAMADAN DURDURMAK

Araştırmacılara göre yeni yaklaşım, kanseri tedavi etmekten çok kanserleşme sürecini erken aşamada engellemeye odaklanıyor. Aşı, bağışıklık sisteminin kanser öncesi hücreleri tanıyıp yok etmesini sağlamayı hedefliyor.

GENİŞ DESTEK, HIZLI İLERLEME

Projeye İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Cancer Research UK, CRIS Cancer Foundation ve bazı büyük ilaç şirketleri destek verdi. Çalışmalar, pandemi döneminde geliştirilen hızlı aşı teknolojilerinden yararlanılarak yürütülmekte.

MİLYONLARCA HAYAT KURTARABİLİR

Bilim insanları, bu aşıların yaygınlaşması halinde her yıl milyonlarca insanın hayatının kurtulabileceğini ve sağlık sistemleri üzerindeki kanser yükünün önemli ölçüde azalacağını öngörüyor.

KANSER AŞISINI BULDUĞUNU AÇIKLAYAN RUSYA, AŞININ HERKESE ÜCRETSİZ OLDUĞUNU DUYURDU

Öte yandan Rusya, geliştirdiği kanser aşısının preklinik testleri başarıyla tamamlandığını ve tüm hastalara ücretsiz sunulacağını açıkladı.

Aşı ilk olarak kolorektal kanserde uygulanacak ve ardından glioblastoma ile melanom türlerinde de test edilecek.

