Mısır ateşkes için yeniden devrede: İsrail ve Hamas'la temastayız

İsrail ile Hamas arasında çıkmaza giren ateşkes müzakereleri için Mısır yeniden devreye girdi. Mısırlı iki güvenlik kaynağı, görüşmelerin yeniden başlaması için iki tarafla temasa geçildiğini aktardı. İsrail tarafından yapılan açıklamada ise, müzakereler için önümüzdeki hafta işaret edilmişti.

İsrail, Gazze'de 156 gündür soykırım suçlarını işlemeye devam ediyor. On binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda İsrail 'açlık' silahını da kullanıyor. İnsanlık suçlarının sona ermesi için devreye girmesi planlanan ateşkes müzakereleri ise çıkmaza giriyor.

Adı açıklanmayan Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas ile temas halinde olduğunu açıklayarak, Mısır’ın diğer arabulucularla da temas halinde olduğunu aktardı.

MISIR CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREDE

Kaynaklar, temasların Mısır Cumhurbaşkanlığı talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad tarafından dün yapılan açıklamada, Ramazan ayı öncesinde Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına dair umutların azalmasına rağmen bir anlaşmaya dair çabaların devam ettiği aktarılmıştı.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri 7 Mart’ta sona ermiş, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktarılmıştı.